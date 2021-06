APSS TRENTINO * COVID: « VACCINAZIONI PER I 45-49ENNI, NOVEMILA PRENOTAZIONI ALLE 13.00 DI OGGI / DA LUNEDÌ 7 GIUGNO ORE 23.00 L’APERTURA AI 40-44ENNI (NATI DAL 1977 AL 1981) »

Vaccinazioni per i 45-49enni: novemila prenotazioni alle 13 di oggi. Da lunedì sera 7 giugno l’apertura ai 40-44enni – nati dal 1977 al 1981.

Continua la campagna di vaccinazione anti-Covid in Trentino che sta gradualmente coinvolgendo gli over 40. Sono quasi novemila – alle 13 di oggi – su un bacino di circa 40.000 aventi diritto in provincia, le persone nella fascia 45-49 anni che si sono prenotate per la somministrazione, a seguito dell’apertura ai nati dal 1972 al 1976 scattata dalle 23 di giovedì 3 giugno. Lunedì sera, 7 giugno, toccherà invece ai 40-44enni, ovvero i nati dal 1977 al 1981, che potranno fissare anche loro il proprio turno di somministrazione entrando nel Cup dell’Azienda sanitaria.

Ecco le informazioni utili.

Per prenotare ci si potrà rivolgere al Cup online dell’Azienda sanitaria oppure ai medici di medicina generale, che aderiscono alla campagna e che potranno utilizzare, novità degli ultimi giorni, anche il vaccino Pfizer-Biontech.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l’appuntamento, di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati, scaricabili anche dal sito Apss:

Qui il link per l’accesso al Cup