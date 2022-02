APSS TRENTINO * COVID: « DOMANI PRIMO MARZO ALLE 12.00 I NATI DAL 2004 IN POI POTRANNO PRENOTARE LA VACCINAZIONE CON NOVAVAX »

16.37 - lunedì 28 febbraio 2022

A partire dalle ore 12 di domani 1° marzo sarà possibile scegliere di essere immunizzati con il vaccino Novavax, l’ultimo vaccino arrivato nei magazzini di Apss. In aggiunta alla programmazione delle somministrazioni con i vaccini Pfizer e Moderna, chi lo vorrà potrà scegliere le sedute con Novavax accedendo al Cup-online di Apss. Dalla stessa data le persone fragili immunodepresse potranno prenotare il richiamo del ciclo vaccinale primario di tre dosi (quarta dose). Come per le somministrazioni precedenti i circa 5.500 aventi diritto riceveranno un sms di invito alla prenotazione da effettuare al Cup-online.

Da domani, i nati dal 2004 in poi, potranno prenotare la vaccinazione con Novavax al Cup-online (https://cup.apss.tn.it). I vaccini disponibili sono circa 9mila; il vaccino verrà utilizzato solo per il ciclo primario e non per i richiami booster.

Prenotando la prima dose verrà automaticamente fissato anche l’appuntamento per effettuare la seconda dose, a distanza di 21 giorni, con la stessa tipologia di vaccino. Per garantire la copertura e l’efficacia del vaccino è importante rispettare le tempistiche di somministrazione delle due dosi.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali ricordiamo come sempre di presentarsi puntuali (non più di cinque minuti prima), con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione (consenso e scheda anamnestica) già compilati (https://bit.ly/3aUwBCX).

In prossimità della data degli appuntamenti sarà inviato un sms di promemoria del giorno e ora della vaccinazione.