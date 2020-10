APSS TRENTINO * COVID-19: « CONTINUA L’APPROVVIGIONAMENTO DI STRUMENTAZIONI E DPI, SERVONO 5 MILIONI DI GUANTI IN PIù AL MESE RISPETTO ALLE ESIGENZE DELL’ATTIVITà ORDINARIA »

Nei mesi scorsi Apss si è attivata per acquisire e stoccare a magazzino i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, facciali filtranti, tute di protezione e camici, oltre a strumentazione diagnostica necessaria per affrontare una ulteriore fase invernale dell’emergenza sanitaria.

In questi giorni sono state aggiudicate alcune gare tra le quali vi è la procedura negoziata per la fornitura di guanti in nitrile e in vinile che consentiranno di rispondere alle esigenze sia dell’Apss sia delle Apsp della provincia in questi mesi di nuova emergenza.

L’approvvigionamento di guanti sul mercato mondiale permane ancora molto difficile e per tale ragione Apss ha predisposto nei mesi scorsi protocolli per le proprie strutture e per le case di riposo per garantire un utilizzo appropriato ed evitare gli sprechi. Ciononostante, servono 5 milioni di guanti in più al mese rispetto alle esigenze dell’attività ordinaria. La ditta vincitrice della procedura negoziata si è aggiudicata la gara con un prezzo di 9 centesimi per i lotti di guanti in nitrile e vinile (rispettivamente per 24 milioni di guanti in nitrile all’anno e 18 milioni di guanti in vinile all’anno) e 10 centesimi per i 12 milioni di guanti lunghi in nitrile per un totale di 6 milioni di euro all’anno comprensivi di iva.

Anche sul fronte della tracciabilità del virus mediante tamponi molecolari di laboratorio e rapidi continua lo sforzo organizzativo ed economico per garantire i migliori prodotti disponibili sul mercato: è stata aggiudicata la procedura aperta che consentirà entro poche settimane di avere una nuova e innovativa attrezzatura da laboratorio che permetterà di processare in maniera automatizzata un potenziale aggiuntivo di 700 tamponi giornalieri in Apss e sono stati ordinati nuovi test molecolari rapidi che rafforzeranno le attività sul territorio e nelle Rsa, oltre che nei pronto soccorso di tutti gli ospedali.