APSS TRENTINO * CORONAVIRUS- SABATO 23 MAGGIO: « UN DECESSO, 10 NUOVI CONTAGI (UNO IN RSA E SEI A DOMICILIO, TRA CUI UN MINORENNE) »

Oggi in Trentino 10 contagiati dal Covid-19 e un decesso. Per quanto riguarda i contagi 7 sono nuovi casi di persone che hanno manifestato sintomi e 3 i casi individuati con screening. Dei nuovi contagi uno è in Rsa e 6 a domicilio tra cui un minorenne. In terapia intensiva sono tuttora ricoverati 4 pazienti, 2 a Rovereto e 2 a Trento, a cui si aggiungono 29 persone ricoverate in altri reparti ospedalieri e 308 in isolamento fiduciario a casa. Il numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 1.563 (572 letti da Apss, 619 da Cibio e 372 da Fem). Dall’inizio dell’epidemia i contagiati sono in totale 5.387, i 460 deceduti e 4.160 sono guariti o clinicamente guariti.