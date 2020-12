APSS TRENTINO * “ CODICE ROSSO “: « FIRMA RINNOVO CONVENZIONE, DOMANI LUNEDÌ 28 CON IL PROCURATORE RAIMONDI ED IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SANITARIA BENETOLLO »

Domani, lunedì 28 dicembre, alle ore 12.00, a Palazzo di Giustizia, Procura Generale della Repubblica, in largo Pigarelli 1, si terrà la firma del rinnovo della convenzione tra la Procura della Repubblica di Trento e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attuazione del «Codice Rosso».

Saranno presenti il Procuratore distrettuale di Trento Sandro Raimondi e il direttore generale dell’Apss Pier Paolo Benetollo.