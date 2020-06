APSS – TRENTINO * ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO: « APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI, DOMANDE ENTRO IL 25 GIUGNO ED ESAMI DI AMMISSIONE IL 9 LUGLIO »

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari organizza una nuova edizione del corso per assistente di studio odontoiatrico. Sono previste due modalità di fruizione della didattica, un corso breve e un corso base di 700 ore. L’assistente di studio odontoiatrico si occupa dell’accoglienza dei pazienti, della gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori nonché della preparazione dell’ambiente e dello strumentario. Le iscrizioni entro giovedì 25 giugno.

Il corso base ha una durata complessiva di 700 ore di cui 300 teoriche e 400 di tirocinio; quello abbreviato sarà di 80/60 ore teoriche ed è destinato a coloro che al 21 aprile 2018 erano già assunti come assistenti alla poltrona ma non in possesso di 36 mesi di lavoro nella qualifica. La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% dell’attività; i partecipanti occupati in studi odontoiatrici potranno svolgere il tirocinio nel luogo di lavoro.

Sono previsti 50 posti per il corso base di 700 ore e 30 posti per il percorso ridotto con priorità di iscrizione ai dipendenti di studi odontoiatri con sede in provincia di Trento. Il percorso formativo, in base all’accordo Stato Regioni del 7 maggio 2020, dovrà essere frequentato e superato entro il 21 aprile 2022.

Il bando e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito web dell’Apss all’indirizzo https://www.apss.tn.it/it/assistente-studio-odontoiatrico-aso-. Le domande per entrambi i corsi dovranno essere presentate entro giovedì 25 giugno. L’esame di ammissione al corso base si terrà giovedì 9 luglio, alle ore 13.30.