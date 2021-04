APPM – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MINORI / TRENTO * “ FAMIGLIE AL CENTRO “: « SERVIZI ESTIVI PER BAMBINI E FAMIGLIE, METTIAMO A DISPOSIZIONE 100 SETTIMANE GRATUITE »

Servizi estivi per bambini, ragazzi e famiglie. APPM mette a disposizione 100 settimane gratuite.

Le politiche di conciliazione costituiscono una fondamentale occasione educativa per i ragazzi che attraverso la partecipazione ad attività estive e/o di doposcuola hanno la possibilità di crescere attraverso una socializzazione sana e positiva.

La prossima estate rappresenterà per tutti un’occasione di ripresa a pieno regime di esperienze di tale tipo. Proprio per tale ragione APPM, intende confermare il proprio impegno al fine di coinvolgere i bambini e i ragazzi in attività ludico ricreative all’aperto, in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19.

APPM, riconoscendo le difficoltà e le fatiche che le famiglie stanno attraversando intende sostenere concretamente i nuclei che non potranno accedere a questo servizio di conciliazione in quanto la situazione di crisi ha aggravato la loro condizione fino alla perdita del lavoro, o alla messa in cassa integrazione.

A fronte di questa situazione APPM intende mobilitare le proprie risorse professionali ma anche economiche, attingendo dalle quote pervenute tramite il 5 x 1000 per mettere a disposizione delle famiglie del territorio 100 settimane a titolo gratuito. L’iniziativa è denominata “Famiglie al Centro”.

Sul piano operativo verranno coinvolti i soggetti rappresentativi dei vari territori all’interno dei quali si svolgeranno i servizi, per segnalare ad Appm ulteriori situazioni di bisogno.