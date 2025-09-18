ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * GIUSTIZIA: «LA RIFORMA METTE A RISCHIO L’EQUILIBRIO DEI POTERI PREVISTO DALLA CARTA»

15.15 - giovedì 18 settembre 2025

Prendiamo atto del terzo voto parlamentare sulla riforma costituzionale e rinnoviamo il nostro impegno in vista del referendum, per informare tutti gli italiani sui pericoli del disegno di legge Nordio. E lo faremo a partire dall’assemblea nazionale del 25 ottobre a Roma. Questa riforma toglie diritti ai cittadini, non danneggia i singoli magistrati ma mette a rischio l’equilibrio fra poteri definito dalla nostra stessa Costituzione”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’Anm in una nota.