ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI / GIUNTA TN-AA/SÜDTIROL: PASQUALI, « UFFICI GIUDIZIARI, PERDURANTI GRAVISSIME CARENZE DI ORGANICO E DI PROFESSIONALITÀ »

In qualità di Presidente della Giunta locale dell’Associazione Nazionale Magistrati trasmetto il comunicato approvato dall’assemblea dei soci il 14-4-21, in cui si fa il punto sullo stato degli Uffici giudiziari e quindi della giustizia nella nostra Regione dopo quattro anni dalla delega di funzioni e di personale amministrativo degli uffici giudiziari dallo Stato alla Regione. Il bilancio non è positivo. La strada è e rimane tutta in salita, con perduranti gravissime carenze di organico e di professionalità nei vari uffici giudiziari del distretto.

Si fa presente, in ogni caso, che lo stesso comunicato è stato inoltrato a tutti i soggetti istituzionali interessati (Regione, Ministero, ANM, CSM) nella speranza che chi ha la responsabilità politica a giuridica del servizio giustizia adotti le misure necessarie ad evitare il tracollo, in parte già in corso, degli uffici.

Questo comunicato, infine, viene oggi inoltrato a vari organi di stampa senza esclusive, auspicando una sua diffusione al fine di richiamare l’attenzione sull’importanza fondamentale di un buon funzionamento del sistema giustizia, senza il quale ogni ripresa economica risulterà evidentemente menomata.

*

Dott.ssa Consuelo Pasquali

Presidente Giunta ANM Trentino-Alto Adige/Südtirol