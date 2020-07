ANITA * LETTERA ALLA MINISTRA DE MICHELI: « LE 100 IMPRESE DI TRASPORTO CHIEDONO RISPOSTE TEMPESTIVE SULLE PRINCIPALI MISURE D’INTERESSE GENERALE PER LA CATEGORIA  »

Lettera aperta delle imprese di ANITA alla Ministra dei Trasporti, On. Paola De Micheli. 100 imprese di trasporto associate ad ANITA hanno deciso di scrivere alla Ministra dei Trasporti, Onorevole Paola De Micheli, per testimoniare in prima persona il difficile momento che stanno vivendo a causa del COVID-19.

“Abbiamo accolto una richiesta più che legittima, frutto di una profonda preoccupazione che le imprese di autotrasporto merci e logistica avvertono di fronte a un Governo che sembra aver dimenticato le esigenze specifiche del settore nell’impostare il rilancio economico del Paese” – dichiara il Presidente di ANITA, Thomas Baumgartner.

“Lo abbiamo fatto perché le imprese sono la nostra forza e la nostra ragion d’essere. Un modo per ricordare che dietro l’Associazione ci sono proprio loro, che con le rispettive attività tengono accesi i motori dell’economia italiana, garantiscono l’export al made in Italy e svolgono servizi di interesse generale per la collettività, come hanno ampiamente dimostrato in questo difficilissimo periodo”.

ANITA chiede risposte tempestive al Ministero dei Trasporti sulle principali misure d’interesse generale per la categoria, dalle più semplici alle più complesse, molte di queste a costo zero per lo Stato, come l’eliminazione dei divieti di circolazione di sabato e festività infrasettimanali, la possibilità di fare la revisione dei mezzi pesanti presso officine private, la digitalizzazione delle lettere di vettura oppure l’utilizzo di mezzi più lunghi come già in atto in altri paesi europei, oltre a quelle di sostegno economico richieste per evitare che il trasporto merci e la logistica sprofondino in una crisi senza precedenti.

*

ANITA è l’Associazione di Confindustria che dal 1944 rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica che operano in Italia e in Europa. È una delle organizzazioni costituenti la Federtrasporto che raggruppa le associazioni di operatori e gestori di infrastrutture del settore trasporti e logistica di Confindustria.

Roma, 15 luglio 2020

*

LETTERA APERTA DELLE IMPRESE ANITA

ALLA MINISTRA DEI TRASPORTI ON. PAOLA DE MICHELI

Gentile Ministra dei Trasporti, On. Paola De Micheli,

oggi prendiamo la penna in mano in prima persona per scriverle.

Siamo gli autotrasportatori e gli operatori di logistica che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno rifornito di beni indispensabili le famiglie, gli ospedali, le imprese.

Quelli che hanno lavorato in prima linea, dimenandosi tra le mille difficoltà scaturite dalle misure di contenimento del COVID-19, imposte dal Governo e dalle Regioni.

Spirito di servizio e abnegazione ci hanno contraddistinto in questa situazione.

Abbiamo offerto i servizi di trasporto indispensabili al Paese a condizioni antieconomiche per noi stessi.

Non deve pensare che l’aver continuato a lavorare ci abbia messo in salvo dalle perdite aziendali.

Siamo proprio quelli che ha ringraziato pubblicamente in tante occasioni per il ruolo svolto. Siamo stati orgogliosi per le sue parole, ma anche un po’ amareggiati nel constatare che ci voleva un’epidemia per dargliene contezza.

Da mesi invano chiediamo misure di sostegno specifiche per il nostro settore. Non solo ristori economici, ma anche innovazioni e misure di semplificazioni a costo zero per lo Stato, ma di grandissima utilità per noi.

Ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano, mentre la crisi economica avanza. Tanti sono gli interrogativi che ci poniamo a cui vorremmo desse risposta.

Perché non può concederci la sospensione del calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti, almeno in via temporanea? Quali sono le oggettive motivazioni alla base della sua scelta di non concederla? Nelle sue valutazioni ha contemperato anche gli impatti sulla sicurezza degli autisti che viaggiano di notte a causa dei divieti? E le esigenze di continuità produttiva e logistica del Paese le ha attentamente analizzate, anche tenuto conto del fatto che questa estate tantissime aziende manifatturiere resteranno aperte?

La deroga al calendario dei divieti è un esempio di misura di aiuto al settore che potrebbe essere facilmente e immediatamente attuata.

Anche le domande che richiedono risposte più articolate e complesse vanno quanto meno affrontate subito e per questo ci aspettiamo che le risolva tempestivamente.

Vogliamo risposte e non solo rinvii a successivi decreti in cui (forse) ci sarà qualcosa per noi.

Non dimentichi mai che i tempi della politica e della burocrazia uccidono le nostre aziende.

Con i migliori saluti.

*

A.BA.CO. Srl

A.C.A. TRASPORTI SRL

ALBIERO LUIGI SRL

ALPENTRANS LOGISTICS SRL

AUTA MAROCCHI SPA

AUTOSERVIZI CAPOZZO SRL

AUTOTRASPORTI CAMBIANICA SRL

AUTOTRASPORTI COMPARIN BORTOLO SRL

AUTOTRASPORTI GIACOMELLI LUIGI SAS

AUTOTRASPORTI MULTIPLI ARCESE SPA

AUTOTRASPORTI PEDOT SRL

AUTOTRASPORTI REA SPA

AUTOTRASPORTI RIGOTTO TIZIANO SRL

AVIOTIR

BALDO TRASPORTI SPA

BATTISTOLLI LOGISTICA SRL

BERGAMIN SRL

BERTANI TRASPORTI SPA

BRAGATTO SRL

C.C.T. SRL

C.I.T. CASTELLANI INERTI TRASPORTI SRL

C.T.S.

CAB-LOG SRL

CAMPAGNOLO TRASPORTI SRL

CIOTTI LUCIANO

CO.TR.I.M. SOC. COOP ARL

CODIFAVA E MODENA SRL

CON.S.A.R.SOC. COOP. CONS.

CONSERVA SPA

CONSORZIO COIMBA TRASPORTI

CONSORZIO EUROTRASPORTI SOC. COOP.

CORRIERE ROSA SRL

CORSI SPA

CUCCU RICCARDO AUTOTRASPORTI SRL

DA CANAL SAS DI BINOTTO MARIA E C.

DASARA TRASPORTI SPA

EUROTIR SRL

F.LLI AZZOLA SRL

F.LLI DI MARTINO SPA

F.LLI DISSEGNA SRL

F.LLI FARESIN EUGENIO E GABRIELE

AUTOTRASPORTI SNC

F.LLI MUNARI SNC

FAVARO SERVIZI SRL

FECCIA F.LLI SRL

FERCAM SPA

FRALOG

FRISON LIVIO GIUSEPPE & C.

AUTOTRASPORTI E LAVORI STRADALI SNC

G.E.A. SRL

GALA SRL

GIRELLI LOGISTICS GROUP SRL

GOTTARDI AUTOTRASPORTI SRL

GRUPPO BERNARDINI

I.T. RISORSE SRL

IL PARMENSE TRASPORTI SRL

LANARI SRL

LAZZARINI TRASPORTI INTERNAZIONALI SPA

LOCONTE TRASPORTI E LOGISTICA SRL

LOGISTICA MEDITERRANEA SPA

LOGITRANS SRL

MA.NI.MA. SRL

MARCHESI FRATELLI SRL

MARIOTTO SRL

MASOTTI SRL

MATELDA SRL

MATTIA WINKLER SPA

MATTIUZZO EDI

MATTIUZZO SRL

MESSAGGERIE DEL GARDA SPA

MORELLI LOGISTICA E SERVIZI SRL

MORELLI TRASPORTI SNC

NEELE-VAT LOGISTICS ITALY SRL

NUMBER1 LOGISTICS GROUP SPA

ORTENZI SRL

RENZI F.LLI AUTOTRASPORTI SNC

RIBONI RBN SRL

RODELLA TRASPORTI SRL

ROMIO SRL

S.A.I.C. SRL

S.I.L.T. Srl

S.I.T. SOCIETA’ IGIENE TERRITORIO SPA

S.P.A.R. SCRL

SA-MO SRL

SANDRI AUTOTRASPORTI SRL

SANTONI SRL

SCORTRANS SRL

SETRAS SRL

SKYCHEM SRL

SPEDIUMBRA SRL

SPEZZANO TRASPORTI SRL

TI.RA.SO. TRASPORTI SRL

TIMAT SERVICE SRL

TORELLO TRASPORTI SRL

TRASPORTI E LOGISTICA FALCO SRL

VACCARI GLOBAL SRL

VALENTE ANGELO SAS

VALTRASPORTI SRL

VELOTRANS SRL

VENETO EXPRESS SRL

VINCI & CAMPAGNA SPA

ZANCONATO SRL UNIPERSONALE