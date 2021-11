ANITA * ASSEMBLEA: COSTA (A22 – DIRETTORE GENERALE TECNICO ), « LA MOBILITÀ IN FUTURO SARÀ COOPERATIVA, IL SETTORE STA VIVENDO CAMBIAMENTI MOLTO SIGNIFICATIVI »

13:23 - 30/11/2021

Durante la prima tavola rotonda dell’assemblea annuale di ANITA si è discusso sulla situazione delle infrastrutture in Italia e sulle possibili azioni per renderle maggiormente efficienti e sicure.

Giuseppe Acquaro, Amministratore delegato Terminali Italia, ha analizzato il contesto socio-economico delle infrastrutture in Italia e le possibili azioni da porre in essere per implementarle nei prossimi anni.

“La mobilità in futuro sarà cooperativa, il settore sta vivendo dei cambiamenti molto significativi” ha dichiarato Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero analizzando nello specifico il contesto del Brennero dal quale transita il 10% dell’export totale (sia merci che passeggeri) del nostro paese

Daniela Stradiotto, Direttore Centrale delle specialità di Polizia di Stato, ha posto infine il focus sull’importanza della sicurezza stradale, in un’ottica di prevenzione e contrasto, in quanto “ Deve essere considerata una declinazione del concetto di sicurezza pubblica e diventa fondamentale rilanciare il modo di fare sicurezza in Italia attraverso azioni concrete e durature”.