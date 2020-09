ANDREA MERLER REPLICA AD ALESSIO MANICA (PD) * ACQUISTO IMMOBILE: « NON ESISTE PROFILO DI ILLEGITTIMITà, DIFFIDO QUALSIASI SOGGETTO AD AFFERMARE IL CONTRARIO SONO PERSONA PERBENE »

Spiace di vedere come la sinistra non trovi di meglio che inventarsi storie sul mio conto che non esistono. Come ho già spiegato prima di essere sposato e prima di avere i bambini avevo acquistato, non ancora peraltro avvocato, la mia prima casa in cooperativa grazie all’aiuto dei miei genitori.

La casa è molto piccola in quanto dotata di una unica stanza da letto e vi ho abitato stabilmente anche dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia. Con la nascita del secondo e poi terzo figlio lo spazio non era più sufficiente, ma ovviamente la casa era stata acquistata e ovviamente ho mantenuto lì la residenza.

La casa è fruita unicamente da me, ci lavoro e ci studio, talvolta ci abito. Non l’ho mai né concesso in comodato ne ovviamente locata. Pago regolarmente il mutuo, diversamente dagli amici del centro sociale Bruno del cons. Manica, e tutte le spese condominiali e le varie bollette…

Non esiste profilo di illegittimità alcune e diffido qualsiasi soggetto ad affermare il contrario, poiché come noto io sono una persona perbene e rispetto alla mia storia personale nulla può essere detto.

*

Avv. Andrea Merler