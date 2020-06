ANDREA MASCHIO (ONDA) * ORSO – VISITA AREA CASTELLER: « LA GIUNTA PAT DIMOSTRA ASSENZA DI RISPETTO VERSO LA COMMISSIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI TRENTO, ASPETTIAMO ANCORA UNA RISPOSTA »

La giunta provinciale dimostra totale assenza di rispetto verso l’istituzione della Commissione ambiente e turismo della Comune di Trento evitando di partecipare alle sedute in cui sono invitati e sopratutto non rispondendo alle richieste di visita al “recinto” dell’orso.

Sono numerose le richieste di partecipazione inviate al Presidente ed agli assessori provinciali ma mai si sono presi il disturbo di partecipare.

Cosi come ripetute le richieste mie, in qualità di Presidente della Commissione, di visitare l’area al Casteller in cui sono detenuti gli orsi. Capisco che la mia persona dia particolare fastidio ma si dovrebbero ricordare che rappresento tutta la commissione e come tale il Comune di Trento, potrebbero almeno prendersi la briga di rispondere. Forse diventa difficile addirittura scrivere una mail.

D’altronde è del tutto evidente l’incapacità di gestione di molte cose a partire dal “sistema orso” che, come si apprende, oggi rischia di essere decimato.

Le parole del Presidente indicano che essendo circa 82/90 gli esemplari in Trentino oltre ai prossimi nascituri il numero per la Provincia sarebbe oltre le possibilità di gestione della stessa.

Certo che si ci basiamo sulla capacità di gestione dimostrata ogni numero a quanto punto risulta eccessivo.

Solo due giorni sono passati dall’ultimo episodio di incontro/scontro tra plantigradi e umani e l’ordine di abbattimento è servito.

Senza cercare di capire prima quale orso sia.

Senza cercare di capire cosa sia successo, se ci fossero i piccoli o quale possa essere stato il motivo scatenante.

Mi domando se, avendo deciso questa strada, verrò ordinato di distruggere un alveare al primo attacco di api o se magari verrà ordinato l’abbattimento della prossima prima persona che investirà, magari ubriaca, un pedone o del prossimo ragazzo che in centro, come è ormai consuetudine, aggredirà fisicamente un altro coetaneo.

Ormai ci si può aspettare di tutto.

Nel frattempo dopo mesi aspettiamo ancora una risposta sulla visita al Casteller.

*

Andrea Maschio

Presidente della Commissione Ambiente, Turismo e vivibilità urbana