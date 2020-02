ANDREA MASCHIO – ONDA CIVICA TRENTINO * ELEZIONI TRENTO 2020: « UN MIO PASSO INDIETRO RELATIVAMENTE AL RUOLO DI PRIMO SINDACO »

Aver dato vita ad un nuovo soggetto territoriale ed essere uno degli attori principali di questa campagna elettorale mi inorgoglisce molto.

Sono davvero molto felice ed onorato dei numerosi attestati di stima e dell’invito di molti cittadini a candidarmi sindaco.

Proprio per rispettare queste persone ma anche tutta la città di Trento che amo davvero tanto mi sono guardato dentro ed ho fatto tuttavia una seria ed approfondita riflessione sul tempo che posso dedicare tra lavoro e famiglia, sulle forze da mettere in campo e sulla competenza che serve per garantire a questa città una cabina di regia importante.

Da questa analisi ne è conseguita la mia serena e convinta scelta di fare un passo indietro relativamente al ruolo di primo sindaco per aiutare in modo forte chi invece avrà le caratteristiche giuste.

Mi metto in prima linea a tirare la corsa al nostro imminente candidato remare tutti insieme a favore di corrente per restare sulla cresta di quell’Onda che sono sicuro andrà lontano.

Con l’occasione avendo letto sui giornali che ci sarebbe un lavoro sottotraccia con la Lega voglio ribadire con forza che non c’è mai stato, non c’è e non ci sarà mai alcuna possibilità di dialogo con chi è cosi diverso dai nostri valori umani, umanitari e sociali.

*

Ing. Andrea Maschio

Capogruppo Onda Civica Trentino nel Comune di Trento