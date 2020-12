AMBROSI (LEGA TRENTINO) * FERRUCCIO PISONI: « CON LA SUA MORTE SE NE VA UN PEZZO DI STORIA DELLA POLITICA TRENTINA, LASCIA UN GRANDE VUOTO TRA LA SUA GENTE »

“La scomparsa di Ferruccio Pisoni, politico trentino di lungo corso cui sono legata anche per ragioni territoriali – era nato Sarche di Calavino –, lascia un grande vuoto tra la sua gente. Con lui se ne va un protagonista della politica e della vita sociale trentina. Era stato parlamentare per quattro legislature, ma anche il promotore dell’associazionismo locale. Lasciata la politica, infatti, Pisoni si spese per l’Associazione Trentini nel Mondo, che grazie a lui conobbe una significativa crescita.

Una dimostrazione, questa, di grande legame con il territorio, anche oltre il perimetro istituzionale, che pure Pisoni ha frequentato ad altissimi livelli, essendo stato sottosegretario di stato all’Agricoltura e Foreste nei due governi Cossiga. Credo quindi – nel fare le mie condoglianze ai suoi familiari – che la testimonianza di attaccamento al Trentino, che questa figura ha saputo incarnare, continuerà a fungere da esempio, non solo per chi siede oggi all’interno dell’Amministrazione provinciale, ma anche per i politici del futuro”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere Provinciale Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi