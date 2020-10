AMBROSI (LEGA TRENTINO) * COVID: « MASCHERINE TRASPARENTI, UNA MOZIONE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI DISPOSITIVI PREZIOSI PER L’INCLUSIONE »

AMBROSI (LEGA TRENTINO): “MASCHERINE TRASPARENTI, UNA MOZIONE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI DISPOSITIVI PREZIOSI PER L’INCLUSIONE”.

“Se già le mascherine, in quanto tali, costituiscono un presidio fondamentale per arginare il contagio, ve ne sono tipologie che possono svolgere – oltre a questa – anche una funzione sociale e di inclusione: sono le mascherine trasparenti. Esse, infatti, risultano non di grande bensì di fondamentale utilità per soggetti coinvolti in un percorso logopedico, per persone affette da autismo e da disturbi dello spettro autistico nonché per tutti coloro che rientrano nella categoria dei sordomuti.

Stiamo insomma parlando di una quota significativa di persone con bisogni speciali che, nel poter interagire con persone e operatori che indossano mascherine trasparenti o parzialmente tali, avrebbero un significativo, tangibile e soprattutto quotidiano vantaggio. Ebbene, proprio per dare una risposta concreta a queste esigenze, nella mattinata odierna ho depositato in Consiglio provinciale uno specifico documento – una Proposta di Mozione – che impegna la Giunta a promuovere la diffusione di tali dispositivi.

In attesa che tale documento possa essere discusso in Aula – e fiduciosa, vista la sensibilità che la Giunta Fugatti ha a più riprese mostrato sui versanti della disabilità e dell’inclusione -, formulo fin d’ora l’auspicio che su questo tema, quando sarà il momento, possa esservi la massima convergenza tra le forze politiche, dal momento che le mascherine trasparenti e l’agevolazione, attraverso di esse, della quotidianità di persone con bisogni speciali non rappresenta un tema di destra o di sinistra, bensì qualcosa di anzitutto sociale umano, che merita di esser promosso al di là di ogni appartenenza e schieramento”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi