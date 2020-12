AMBROSI (LEGA) * RESIDENZA ” VALLE DEI LAGHI ” « IL PREMIO INTERNAZIONALE RICONOSCIUTO ALLA APSP È ORGOGLIO DEL TRENTINO, ECCELLENZA DEI SERVIZI EROGATI »

“Non posso che formulare le mie sincere congratulazioni per il prestigioso riconoscimento internazionale riconosciuto alla Apsp Azienda pubblica di servizi alla persona «Residenza Valle dei Laghi», struttura socio-assistenziale per gli anziani di questa valle dal valore anche storico – nacque il 15 gennaio 1851 come Congregazione di Carità di Cavedine -, dalla «Joint Commission International» per le strutture classificate «Long Term Care», per l’eccellenza dei servizi erogati.

Si tratta di un premio – peraltro ottenuto addirittura per la 4° volta da tale struttura – che, da valligiana, prima ancora che come esponente delle istituzioni provinciali, mi inorgoglisce profondamente. Sì, perché se da un lato il merito di tale riconoscimento è evidentemente di chi presta servizio e guida la «Residenza Valle dei Laghi», dall’altro è difficile non leggere in esso un apprezzamento anche per quella professionalità e quell’umanità che caratterizzano tutto questo territorio, di cui mi onoro di far parte.

Caratteristiche ancora più distintive e di valore se pensiamo al periodo tragico e di emergenza che noi tutti ma in particolare il mondo delle RSA sta attraversando. Il riferimento, qui, è evidentemente alla pandemia e a tutte quelle vittime – sia tra i pazienti, sia tra gli operatori e il personale sanitario e non – che presso le RSA lavora, in Trentino, con grande spirito di sacrificio e lontano dai riflettori. Ecco perché ritengo che, in fondo, questo prestigioso riconoscimento sia, idealmente, da estendere a tutte le strutture operanti sul nostro territorio, che vivono questi mesi con grande e quotidiana difficoltà”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.