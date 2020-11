AMBROSI (LEGA -PRESIDENTE QUINTA COMMISSIONE PAT) * “DIMISSIONI GHEZZI: « GRAZIE PER IL CONTRIBUTO, ANCHE SE CON IDEE DIVERSE »

“Prendendo atto delle dimissioni di Paolo Ghezzi dal Consiglio provinciale, trovo istituzionalmente corretto – essendo lui stato parte della Quinta Commissione, che presiedo – ringraziarlo per il contributo vivace che ha saputo dare ai lavori consiliari.

Non è un mistero che con il Consigliere Ghezzi, che spesso ha riservato critiche durissime alla Giunta Fugatti, le posizioni siamo molto diverse; ciò nonostante, c’è stato per esempio modo di trovare terreni di convergenza – penso in particolare al tema della disabilità, caro ad entrambi – e di questo non posso che dargli atto, formulandogli i miei migliori auguri per i suoi futuri impegni”.

È quanto affermato in una nota dal Presidente della Quinta Commissione Trentino Ambrosi.