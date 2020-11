AMBROSI (LEGA) * PIERGIORGIO CATTANI: « HO APPRESO CON DISPIACERE DELLA SCOMPARSA DI UNA PERSONA CHE IO AMO DEFINIRE “SPECIALE”, IL PRESIDENTE DI FUTURA »

Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa di una persona che io amo definire “speciale”, il presidente di Futura Piergiorgio Cattani.

La nostra battaglia per la disabilità ci ha fatto incontrare e confrontarci sul tema, in particolare sull’inserimento nel mondo lavorativo per le persone con disabilità e difficoltà motorie.

Ricordo la sua felicità nel sapere che avrei portato avanti queste tematiche in sede politica ed istituzionale, una battaglia vera che cancella distanze partitiche e colori politici e che anche per Cattani porterò avanti oggi e domani ancora più di prima.

Rinnovo le più sentite condoglianze alla famiglia e al gruppo Futura.

*

Alessia Ambrosi

Consigliera Lega Salvini Trentino