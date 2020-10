AMBROSI (LEGA) * MALTEMPO: « IL VERBO “AIUTARE” è IL PIù BELLO DEL MONDO! QUESTO è IL MOTTO DEI VVF ANGELI DEI NOSTRI TEMPI CHE SI INTERESSANO AGLI ALTRI PRIMA CHE A Sé STESSI »

Dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo! E questo è un po’ il motto dei Vvf, gli angeli dei nostri tempi che si interessano agli altri prima di interessarsi a sé stessi.

A tal proposito desidero ringraziare i nostri vigili del fuoco che sono impegnati sul territorio per fronteggiare il mal tempo che ha colpito la nostra provincia.

In particolare coloro che in queste ore stanno lavorando a Comano e in Valle dei Laghi.

Uomini, padri di famiglia e volontari che per noi rappresentano un forte motivo d’orgoglio, sono perno per la società e quotidianamente svolgono un ruolo importante per la sicurezza del territorio.

Grazie.

*

Alessia Ambrosi

Consigliere Lega Salvini Premier Trentino