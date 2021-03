AMBROSI (FRATELLI D’ITALIA) * “ SCUOLE DI MUSICA “: LE ATTIVITÀ FORMATIVE IN PRESENZA RIPRENDANO DOPO PASQUA, ANCHE QUESTO VUOL DIRE AUTONOMIA »

Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Scuole di musica: le attività formative in presenza riprendano dopo Pasqua”.

“Mentre in Lombardia riaprono le scuole di musica e il Ministero dell’Interno, in risposta a un quesito di una scuola musicale di Forlì, afferma che le attività creative, artistiche e d’intrattenimento possono svolgersi in presenza, in Trentino tutto tace e gli strumenti musicali rimangono riposti nelle loro custodie.

L’Ordinanza n. XX del Presidente Fugatti consentiva lo svolgimento delle attività formative previste dalle nostre scuole musicali in zona arancione; inoltre, anche in zona rossa, le attività di laboratorio degli istituti superiori si possono tuttora svolgere in presenza.

È indispensabile dare una pronta risposta alle oltre settemila famiglie che alle scuole musicali trentine affidano l’educazione musicale dei loro figli direttamente o attraverso i corsi di formazione bandistica realizzati in convenzione con la Federazione Corpi Bandistici del Trentino da quasi vent’anni. Riportiamo le attività formative in presenza con la ripresa della scuola dopo le vacanze pasquali, garantendo a queste bambine e bambini, ragazze e ragazzi, un tempo di condivisione e crescita, di vita reale, in ambienti sicuri, accanto a educatori capaci e consapevoli, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e contrasto dell’emergenza sanitaria.

Anche questo vuol dire Autonomia.”

Consigliera Alessia Ambrosi

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia