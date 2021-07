Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Norme anti-Covid per cinema e teatri: trentini penalizzati rispetto al resto d’Italia. La Provincia corregga subito l’ordinanza”.

La recente ordinanza provinciale in materia Covid prevede che per la partecipazione ad eventi in impianti al chiuso gli spettatori debbano essere muniti del green pass rilasciato in formato digitale o cartaceo. Ciò crea un’ingiustificabile discrepanza con il resto d’Italia in cui il certificato verde non è richiesto per cinema e teatri. Si penalizza così ulteriormente nella nostra provincia un settore messo già assai gravemente in ginocchio dalla pandemia. Si tratta di un’ordinanza gravemente discriminatoria che va a colpire senza alcuna motivazione logica lo spettacolo rispetto, ad esempio, a ristoranti e bar in cui il green pass non è obbligatorio.

Da presidente della Quinta commissione, con competenze su spettacolo e cultura, chiedo che tale ordinanza sia immediatamente modificata perché rischia di indirizzare altrove flussi di spettatori trentini, facendo perdere al settore quote di mercato che in questo momento decisivo sarebbero invece indispensabili per il necessario rilancio.

Chiediamo né più né meno che i trentini abbiano gli stessi diritti di tutti gli altri italiani. È chiedere troppo? Lo dobbiamo a chi di cultura vive e a tutta la popolazione della nostra provincia. I trentini non sono cittadini di serie B rispetto al resto d’Italia!

*

Cons. Alessia Ambrosi