AMBROSI (FRATELLI D’ITALIA) * “ EUROPEAN HERITAGE AWARD “: « IL RICONOSCIMENTO AL MUSEO DIOCESANO RAPPRESENTA UN MERITATO PREMIO PER TUTTO IL SETTORE STORICO DEL TRENTINO »

“Premio al Diocesano sia da stimolo per una ripresa del sistema museale trentino”. Mi congratulo con la direttrice, Domenica Primerano, e con tutti i collaboratori del Museo Diocesano Tridentino per il riconoscimento del prestigioso European Heritage Award ricevuto nella giornata di ieri per la mostra ‘L’invenzione del colpevole. Il caso di Simonino da Trento, dalla propaganda alla storia.’ Un premio che ogni anno viene assegnato alle realtà europee più virtuose nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

La mostra, incentrata sul tristemente noto caso di ‘Simonino’ da Trento, ci ricorda come il pregiudizio e le persecuzioni subite dal popolo ebraico siano un fenomeno che affonda le proprie radici ben lontano nel tempo (su cui è dunque sempre necessario tenere alta l’attenzione), e come sia fondamentale, specialmente per i nostri giovani, sviluppare un forte spirito critico per riconoscere le ‘fake news’: notizie false che, sotto diverse forme, attraversano il corso della storia da tempo immemore.

Ritengo che il riconoscimento al Diocesano rappresenti un meritato premio per tutto il settore storico/culturale trentino. Auspico che questa bella notizia sia foriera di una forte ripresa del nostro sistema museale, che sta cercando di risollevarsi dopo più di un anno di difficoltà dovuto alle restrizioni per il contrasto alla pandemia. Invito inoltre tutti a visitare i nostri meravigliosi musei nel corso dei prossimi mesi ed a sostenere il Museo Diocesano votando online ‘L’invenzione del colpevole’ al link per il Public Choice Award, che sarà assegnato il prossimo settembre.

*

Cons. Alessia Ambrosi

Gruppo Fratelli d’Italia