AMBROSI (FDI – TRENTINO) * SCUOLA – COVID-19: « UN PUNTO TAMPONI STRATEGICO PER TRACCIARE IL VIRUS E METTERE IN SICUREZZA I RAGAZZI, OLTRE CHIUNQUE NE NECESSITI »

Scuola/Covid-19 – Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Un punto tamponi strategico per tracciare il virus e mettere in sicurezza i nostri ragazzi e chiunque ne necessiti”.

In Italia la copertura vaccinale tra i 12 e i 19 anni è pari al 53,4% con una dose e 29,7% con due dosi. L’inizio delle scuole aumenta dunque il pericolo di contagio per i nostri adolescenti, ed in particolar modo per chi si reca a scuola con i mezzi pubblici.

A Trento centinaia di studenti provenienti da buona parte del territorio provinciale transitano quotidianamente per l’autostazione; studenti che al termine della giornata o della settimana ritornano nei paesi e nelle città di provenienza. Per la sicurezza di questi ragazzi e delle loro famiglie è necessario “tracciare” il virus al fine di evitare l’insorgenza di focolai nelle nostre scuole e nelle nostre valli. A tal proposito, noi di FdI abbiamo presentato una mozione per allestire un “punto tamponi Covid” all’interno dell’autostazione che fornisca quotidianamente un numero prestabilito di tamponi gratuiti (analogamente a quanto avviene in numerose città italiane grazie al progetto “increasing Covid-19 mobile testing capacities” della Croce Rossa Italiana) agli studenti di medie e superiori che transitano per la stazione.

La Commissione europea in più riprese ha sollecitato gli Stati membri a potenziare l’attività di tracciamento, che attualmente risulta molto limitata. Questo “punto tamponi” rappresenterebbe un presidio sanitario importantissimo nella battaglia al Covid in uno dei punti nevralgici della mobilità provinciale, mettendoci all’avanguardia nell’attività di tracciamento e sequenziamento del Covid e delle sue varianti.

Un punto tamponi (fornito anche dei nuovi test salivari prodotti in Trentino) vicino alla stazione ferroviaria potrebbe essere utile inoltre, ad esempio, per chi ha bisogno di tampone per viaggiare o per i tanti turisti che

intendono visitare la città ed i nostri musei, magari concedendosi un pasto all’interno di un ristorante.

*

Consigliera Alessia Ambrosi

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia