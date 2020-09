AMAZON * LIVE STREAMING: « DA OGGI COLLABORAZIONE CON TWITCH ALL’INTERNO DELL’APP AMAZON MUSIC, SU IOS E ANDROID GLI ARTISTI DI TUTTO IL MONDO »

Oggi, Amazon Music e Twitch collaborano per annunciare il live streaming di Twitch all’interno dell’app Amazon Music, consentendo ai fan di godersi i propri artisti preferiti attraverso modalità completamente nuove e di spostarsi perfettamente da un live streaming alla discografia dell’artista. Da oggi su iOS e Android, gli artisti di tutto il mondo saranno in grado di connettersi in diretta con gli oltre 55 milioni di clienti di Amazon Music, iscritti con qualsiasi abbonamento. Ulteriori informazioni su LINK https://artists.amazonmusic.com/live.

“La combinazione del live streaming, unita alla riproduzione su richiesta di brani su Amazon Music è rivoluzionaria”, ha affermato Ryan Redington, Director di Amazon Music. “Stiamo fornendo agli artisti sempre più strumenti per proporre ai fan i propri live e questa nuova funzionalità non poteva arrivare in un momento più cruciale per il settore. Più di 1.000 artisti hanno già collegato i propri account Amazon Music a Twitch, e siamo solo al primo giorno. Insieme a Twitch, stiamo consentendo agli artisti di tutti i generi, in qualsiasi momento della propria carriera, di sfruttare l’efficacia sociale del live streaming, per creare maggiore coinvolgimento con la loro musica”.

In un momento in cui gli eventi con la partecipazione del pubblico subiscono limitazioni, gli artisti, per la prima volta, saranno in grado di stabilire una connessione in tempo reale con i loro fan presenti su Amazon Music. Sia le superstar, sia gli artisti emergenti all’esordio possono ora sfruttare Twitch e Amazon Music per esibirsi davanti a un pubblico numeroso quanto quello di uno stadio.

“Twitch ha sempre cercato di collegare dal vivo autori pieni di talento con i fan di tutto il mondo”, ha affermato Tracy Chan, VP, Head of Music di Twitch. “Ecco perché siamo entusiasti di annunciare la prossima fase della nostra partnership in corso con Amazon Music che sblocca un mondo completamente nuovo di esperienze musicali dal vivo e di opportunità di coinvolgimento, collegando i live streaming di Twitch e il catalogo discografico offerto da Amazon Muisc. Soprattutto ora, in un momento in cui i locali tradizionali sono chiusi e i tour sono stati cancellati, i musicisti sono alla ricerca di nuovi modi per continuare a creare, connettersi con i fan e costruire il proprio seguito. Twitch è diventato il luogo in cui co-creare esperienze live condivise ed è ora accessibile in modalità in-app per i più di 55 milioni di clienti di Amazon Music”.

Amazon Music e Twitch si impegnano a sviluppare nuove e migliori modalità per aiutare gli artisti a esibirsi davanti ai propri fan e sono entusiasti di offrire questa funzionalità ai creatori di musica. Twitch è da tempo in prima linea nel connettere autori e fan attraverso esperienze di live streaming e Amazon Music ha lavorato a lungo insieme a Twitch, con artisti ed etichette, per aiutare questi ultimi in diversi modi: utilizzando il live streaming per connettersi più profondamente con i fan, sviluppando anche modi innovativi per includere il live streaming nelle campagne di lancio; sviluppando un palcoscenico virtuale per festival ed eventi dedicati alla raccolta di fondi per beneficenza; creando momenti più intimi con i fan per le domande e risposte degli artisti. Quest’anno, Twitch e Amazon Music hanno anche lavorato con artisti di ogni genere musicale per supportare la raccola fondi per l’emergenza COVID-19, producendo live streaming tra cui Twitch StreamAid, Willie Nelson’s Luck Reunion e l’attività ‘Ma il cielo è sempre più blu’, in collaborazione con gli artisti italiani, a sostegno della Croce Rossa.

I fan avranno a disposizione diversi modi per scoprire i live streaming degli artisti all’interno dell’app Amazon Music – inclusa una notifica da parte degli artisti di cui sono follower nel momento in cui si stanno esibendo live su Twitch – e attraverso la nuova pagina web “Live” di Amazon Music. Il collegamento del canale Twitch di un artista con Amazon Music è stato reso più semplice grazie all’app Amazon Music for Artists appena lanciata. Gli artisti possono visitare artists.amazonmusic.com/live per ulteriori informazioni su questa funzionalità, attraverso immagini dettagliate che illustrano passo dopo passo come collegare il proprio canale Twitch e altro ancora.

A partire da questa settimana, i fan possono controllare gli artisti di tutti i generi musicali che stanno utilizzando questo nuovo servizio, trovando modi nuovi e innovativi per entrare in contatto con il pubblico in diretta sul canale Twitch di Amazon Music.

*

Amazon Music

Amazon Music rende disponibile l’ascolto della musica offrendo ai clienti Prime la possibilità di sbloccare milioni di brani e migliaia di playlist e radio. Amazon Music offre accesso illimitato a nuove uscite e ai grandi successi su dispositivi mobili iOS e Android, PC, Mac, dispositivi Echo, dispositivi con integrazione Alexa inclusa la Fire TV e altro ancora. Con Amazon Music, i clienti Amazon Prime hanno accesso all’ascolto di 2 milioni di brani senza pubblicità né costi aggiuntivi rispetto al loro abbonamento. Gli amanti della musica possono inoltre usufruire del servizio in abbonamento, Amazon Music Unlimited, che consente l’accesso a 60 milioni di brani e alle ultime novità. E con Amazon Music HD, i clienti hanno accesso all’esperienza di ascolto del più alta qualità possibile, con più di 60 milioni di brani disponibili in Alta Definizione (HD), milioni di canzoni in Ultra HD e un crescente catalogo di Audio 3D. Lasciarsi coinvolgere dalla musica non è mai stato più naturale, semplice e divertente. Per ulteriori informazioni, visitare www.amazonmusic.com o scaricare l’app Amazon Music.

Twitch

Twitch è la community di social video dedicata ai videogiocatori più importante al mondo. Ogni mese, più di 100 milioni di membri della comunità si riuniscono qui per guardare e discutere di videogame e degli oltre 2 milioni di streamer. La piattaforma video di Twitch è la spina dorsale della distribuzione live e on-demand per l’intero ecosistema dei videogiochi. La piattaforma include sviluppatori di giochi, publisher, media, eventi, contenuti prodotti dagli utenti e l’intera scena degli eSport. Twitch include anche Twitch Creative, una categoria dedicata agli artisti e ai processi creativi. Per ulteriori informazioni su Twitch, visita il sito ufficiale and il blog.

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite l’account Twitter @AmazonNewsItaly