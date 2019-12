ALTRA TRENTO A SINISTRA * CAPODANNO 2020: ZANNINI « MOLTI I COMUNI ITALIANI CHE HANNO VIETIAMO I BOTTI, ANCHE LA CITTà DEL CONCILIO DOVREBBE FARE QUESTA SCELTA »

Vietiamo i botti anche a Trento. Sono molti i comuni italiani che, anche quest’anno, hanno deciso di confermare il divieto di botti, petardi e fuochi artificiali per la notte di Capodanno 2020.

Dai grandi centri urbani alle piccole città, sempre più sindaci hanno capito non solo i rischi che queste forme “di intrattenimento” possono portare alle persone, ma anche il profondo dolore che la notte del nuovo anno porta agli animali: ogni anno centinaia di cani e gatti infatti scappano di casa, animali selvatici rimangono traumatizzati o muoiono per esplosioni.

A mio avviso anche il Comune Trento dovrebbe fare una scelta in tal senso per limitare questa pratica di cui una città, contemporanea e attenta a diverse sensibilita come la nostra, può fare tranquillamente a meno.

*

Jacopo Zannini

Consigliere Comunale

Altra Trento a Sinistra