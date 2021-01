ALICE TV – ALMA TV CANALE 65 * ” IL BOSS DELLE PIZZE “: « DA LUNEDÌ AL VENERDÌ TORNA IL COOKING SHOW DI UNO DEI PIATTI DEL MADE IN ITALY NEL MONDO, CONDUCE JANET DE NARDIS »

Dal Lunedì al venerdì alle 21:00 torna su Alice Tv (Alma Tv canale 65 del digitale terrestre) Il Boss delle Pizze, il cooking show che promuove uno dei piatti che più rappresenta il Made in Italy nel mondo. Al timone Janet De Nardis, giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica. A tre anni dall’iscrizione dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, su Alice Tv verrà presentata una selezione di pizzaioli, in 30 puntate, che porterà ad una finale con un vincitore pronto a diventare il prossimo Campione del Mondo di Pizza.

In ogni puntata, due pizzaioli si fronteggiano, in due entusiasmanti sfide: il Cavallo di battaglia e la Pizza del boss, sotto l’occhio vigile di Luciano Carciotto (il vero boss delle pizze), pluripremiato campione mondiale di pizza. A giudicare le gustose preparazioni gourmet, oltre al “boss” vedrete una giuria composta da addetti ai lavori e eccellenze del mondo della pizzeria e della panificazione. Nelle varie puntate alcune guest tra attori, cantanti e webstar che ci racconteranno “la loro pizza del cuore”. Tra gli ospiti che vedremo nelle puntate del 2021: Greg (del duo comico Lillo & Greg), Angelica Massera, Lorenzo Tiberia (Actual), Gloria Bellicchi, Carlo Belmondo, Vincenzo Bocciarelli, Andrea De Rosa, Annalisa Aglioti, Marco Passiglia, Pier Angelo Perazzi, Federico Saliola, Federico Perrotta, Giordano Petri….

Il programma scritto da Janet De Nardis, Francesca Aiello e Salvatore Stano, è diretto da Mario Maellaro e prodotto da Amedeo Crimi, Andrea Stranieri e Nicola Vizzini.