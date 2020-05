ALESSANDRO GHEZZER * CASTELLER (TRENTO): « IL RECINTO DELL’ORSO M49 E LA FAVOLA DEGLI 8 ETTARI » (RILEVAZIONI GOOGLE EARTH)

Il recinto di M49 e la favola degli 8 ettari. In vari copia e incolla dai comunicati della Provincia Autonoma di Trento, molti articoli di giornale hanno scritto che “l’area faunistica” (sic) a disposizione dell’orso M49 sarebbe di 8 ettari. Un’area comunque ridottissima per un orso abituato a fare decine di km al giorno. Purtroppo la realtà è ancora peggiore: il recinto, perché di recinto si tratta, è di appena 0,7 ettari, equivalente ad un campo di calcio. Tra l’altro è uno spazio che M49 dovrà condividere, unito o separato non è chiaro, con un’altra orsa reclusa da anni, DJ3.

Chiunque può controllare l’effettiva estensione dell’area grazie alle immagini satellitari e ortografiche in alta definizione di “Google Earth”, e misurare con esattezza l’ampiezza del recinto.

Posizione in mappa del recinto: https://bit.ly/35FPdCM

*

Alessandro Ghezzer

Fotografo