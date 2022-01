ALE PIVA PRODUCTION * CANAZEI (BZ) – “SETTIMANA VIP“: « GARA DI CUCINA, TRIONFA IL PIATTO VEGANO “TOFU ALLE VERDURE” DI DANIELA MARTANI »

19:19 - 2/01/2022

L’attivista animalista trionfa con il suo “tofu alle verdure” nella tradizionale gara di cucina organizzata a Canazei dalla Union Hotel nell’ambito della “Settimana Vip” di Ale Piva. L’ex hostess: “Messaggio importante per la nostra cultura gastronomica”.

Alla fine la disfida culinaria si è risolta con un verdetto storico: a trionfare, infatti, battendo la concorrenza di hamburger di fassona e gnocchi al ragù di lepre, è stata la super-vegana Daniela Martani che ha conquistato la giuria con un prelibato piatto a base di tofu guarnito con verdure di campo.

E così, dopo l’edizione 2020 saltata per Covid, è stata proprio l’ex hostess dell’Alitalia a scrivere in calce il suo nome nell’albo d’oro della tradizionale gara di cucina organizzata ogni anno a dicembre dalla Union Hotel di Canazei nell’ambito della “Settimana Vip” dell’Ale Piva Production. Quasi venti giorni consacrati al divertimento e alla cultura gastronomica alla presenza di personaggi del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo.

Quest’anno la giuria era formata, oltre che dal manager Ale Piva, dal rapper emergente Spiro (profeta della “musica contro” e autore del celebre brano Kintsugi), dall’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana Stefano Tacconi, da Andrea Melchiorre, con oltre un milione di follower il secondo influencer più seguito d’Italia, e da Samuele Mecucci, ex tronista di “Uomini e Donne” e oggi protagonista di diversi progetti televisivi. A presentare la contesa culinaria il grande Pippo Pelo, voce storica di Radio Kiss Kiss. Tutti i piatti sono stati accompagnati dai vini dell’azienda vitivinicola Ca’Lunga di Imola che a Canazei ha portato l’etichetta “Solo Lei”, un vino color oro dal gusto delicato ed elegante con un profumo fruttato di albicocca e pesca bianca.

In gara, per la prima volta, soltanto donne: oltre alla vincitrice Daniela Martani, hanno preso parte alla sfida anche l’ex “naufraga” Miryea Stabile, l’ex Miss Italia ed oggi attrice Denny Mendez, la bionda influencer Federica Morello e l’attrice Anna Marcello, reduce dal suo debutto alla regia con il pluripremiato cortometraggio Lockdownlove.it.

Alla fine, dopo la presentazione dei piatti e l’assaggio, la giuria ha premiato il piatto vegan di Daniela Martani che, visibilmente commossa, ha così commentato il trionfo: “Questo verdetto – ha spiegato – rappresenta un momento storico per il veganesimo perché dimostra che questo tipo di cucina, al di là dell’approccio etico e salutistico, non ha nulla da invidiare ai piatti della tradizione gastronomica. Ringrazio tutti i giurati per la sensibilità dimostrata e per il messaggio importante a favore del mondo animale”.