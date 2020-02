ALBERTO PATTINI * STRISCE PEDONALI A LED – REPLICA A CONSIGLIERE ZANETTI: « QUANDO SI TRATTA DI SICUREZZA POCO DOVREBBE IMPORTARE CHI PROPONE, L’IMPORTANTE è IL RISULTATO FINALE »

Apprendiamo dalla stampa dell’apprezzamento, da parte del consigliere circoscrizionale di Onda Civica, il Sig. Zanetti, della nostra richiesta di installazione di strisce pedonali a led nella città di Trento. Spiace constatare che l’ironico apprezzamento, secondo il consigliere, tende a sminuire quello che per la città di Trento e la sicurezza dei suoi cittadini arrivi proprio durante la campagna elettorale rivendicandone la paternità.

Ribadiamo che quando si tratta o si parla di sicurezza, poco dovrebbe importare chi o come lo propone, l’importante è il risultato finale. Certo è che se l’allora Movimento 5 Stelle ora Onda Civica del Trentino, avesse messo in campo tutte quelle azioni atte a migliorare la loro proposta crediamo fortemente che si sarebbe arrivati alla loro messa in opera. Onda Civica, prima di affermare che le circoscrizioni sono svilite dall’amministrazione comunale, avrebbe potuto rivendicare la richiesta già mesi fa…

Alberto Pattini