AIFA * COVID: « APPROVATA LA VACCINAZIONE MISTA PER I SOGGETTI UNDER 60 CHE ABBIANO RICEVUTO UNA PRIMA DOSE DI VAXZEVRIA »

CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI SLALOM FOIL - TALAMONE * SURF: « PIOGGIA DI TITOLI ITALIANI GIOVANILI SPECIALITÀ FOIL PER IL CIRCOLO DI TORBOLE NELLE TRE CATEGORIE UNDER 15, UNDER 17 E UNDER 20 » DOPPIETTA PER LEONARDO TOMASINI, CHE SI AGGIUDICA IL TITOLO ANCHE NELLO "SLALOM PINNA"; BRONZO DI ROCCO SOTOMAYOR