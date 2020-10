AIDAA – MILANO * CASTELLER: « CHIEDIAMO UFFICIALMENTE AL MINISTRO COSTA ED AL PRESIDENTE FUGATTI LA LIBERAZIONE DI PAPILLON E DEGLI ALTRI DUE ORSI DETENUTI »

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente chiede in maniera ufficiale con una lettera al ministro Costa ed al presidente della provincia di Trento Fugatti che Papillon e gli altri due orsi presenti nella struttura al Casteller:”siano immediatamente liberati e condotti in altura dove possono essere monitorati costantemente e dove possono andare in letargo serenamente”.

Sempre nella stessa missiva il presidente nazionale di AIDAA Lorenzo Croce diffida Fugatti dal tenere ancora i tre orsi in stato di cattività ed annuncia in caso non si provveda alla liberazione dei tre plantigradi iniziative “ad ogni livello per tutelare la loro libertà e la loro salute”.

