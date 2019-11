AGOSTINO CAROLLO – EVERNESS * MERCATINI NATALE TRENTO: « IL COMUNE ANNULLA L’ESENZIONE E L’APT PAGA OLTRE 10MILA EURO PER LA COSAP 2018 »

Mercatini di Natale Trento: Carollo aveva ragione. Il Comune annulla l’esenzione e l’APT paga oltre 10mila Euro per la Cosap 2018. Mercatini di Natale Trento: in attesa dell’esito del ricorso al TRGA il primo round di questo importante match tra l’impresa Everness di Agostino Carollo, Comune e APT Trento se lo aggiudica la Everness, che in un solo colpo mette al tappeto tutta la macchina comunale e l’organizzazione dell’Azienda di Promozione Turistica.

A seguito della segnalazione di Agostino Carollo alla Corte dei Conti e all’Antitrust il Comune di Trento ha annullato in autotutela il proprio provvedimento con il quale a ottobre 2018 aveva autorizzato l’APT a occupare Piazza Fiera e piazza Dante per i Mercatini di Natale abbuonando totalmente la tassa di occupazione suolo pubblico. Con provvedimento del 29 ottobre 2019 il Comandante della Polizia Locale Lino Giacomoni ha dato 10 giorni di tempo all’APT per pagare (il 50% della tariffa) e il 30 ottobre 2019 l’APT ha bonificato alle Casse Comunali Euro 10.280,37. Uno a zero per Agostino Carollo, dunque; e la prospettiva di uscire vincitore anche dalle aule del TRGA il 21 novembre diventa sempre più realistica.

“Sono contentissimo di questo risultato, che dimostra che il Comune di Trento aveva emesso un provvedimento sbagliato a favore dell’APT anche per i Mercatini dell’anno scorso” afferma Agostino Carollo. “È piuttosto curioso che debba essere io a insegnare al Comune come si applica correttamente il regolamento comunale, creato dallo stesso comune. Ora attendo l’esito del ricorso al TRGA per i Mercatini di Natale 2019 con fiducia ancora maggiore, visto che ho dimostrato a tutti che il Comune di Trento aveva sbagliato anche l’anno scorso”.

