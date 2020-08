AGOSTINO CAROLLO – EVERNESS * MERCATINI D’AUTUNNO E DI NATALE TRENTO 2020: « C’è TEMPO FINO AL 15 SETTEMBRE PER LE ULTIME CASETTE IN PIAZZA FIERA E PIAZZA BATTISTI »

Mercatini d’autunno e di Natale Trento 2020: c’è tempo fino al 15 settembre per le ultime casette in Piazza Fiera e piazza Battisti

Prorogato al 15 settembre il termine per fare domanda per le casette in legno rimaste ancora disponibili in Piazza Fiera e Piazza Battisti per i Mercatini d’Autunno e di Natale Trento 2020. Tutte le informazioni e il modulo per la domanda si trovano sul sito ufficiale della manifestazione: http://www.mercatiniautunnonatale.com

Everness, l’impresa organizzatrice della manifestazione “Mercatini d’autunno e di Natale Trento 2020”, comunica che sono ancora disponibili alcune casette in legno in Piazza Fiera e in Piazza Battisti. Per queste si potrà presentare domanda fino al 15 settembre 2020. Tutte le informazioni e il modulo per partecipare alla manifestazione si trovano sul sito www.mercatiniautunnonatale.com.

Gran parte delle casette disponibili sono già state richieste da artigiani, operatori del settore “food”, commercianti e artisti. Oltre a quelle di numerose imprese locali sono arrivate anche richieste dall’Alto Adige, da altre regioni italiane e anche dall’Austria, dall’Ungheria e dalla Germania. Sono nazioni, queste, che condividono tante tradizioni storiche trentine anche nel settore dell’artigianato, dei prodotti tipici e della cultura.

Questa iniziativa è stata accolta molto positivamente da artigiani, commercianti, professionisti, albergatori, ristoratori e tour operator. È stato particolarmente apprezzato il lavoro organizzativo che, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, Everness ha svolto con grande professionalità per mesi, senza interruzione, anche durante il lockdown.

Incuriosisce particolarmente la novità della formula di questa manifestazione, che per la prima volta unisce creativamente il tema dell’autunno a quello del Natale offrendo interessanti prospettive commerciali e di attrazione turistica. È in circolazione anche il nuovo video promozionale dell’evento, che ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni. Si ricorda dunque agli interessati che c’è tempo fino al 15 settembre per presentare domanda per le ultime casette ancora disponibili.

*

VIDEO PROMOZIONALE

FACEBOOK

YOUTUBE