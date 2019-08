AGIRE per il Trentino * Piedicastello: « È Alfonso Larentis IL nuovo Consigliere circoscrizionale »

Alfonso Larentis nuovo Consigliere circoscrizionale a Trento 12 Centro Storico–Piedicastello. Soddisfazione di AGIRE per il Trentino che raddoppia i suoi rappresentanti.

Nella seduta di stasera martedì 6 agosto, in seguito alle dimissioni di un consigliere, Alfonso Larentis entrerà nel Consiglio circoscrizionale Centro Storico-Piedicastello come rappresentante di AGIRE per il Trentino, il movimento territoriale fondato dal Consigliere provinciale Claudio Cia e parte attiva della coalizione popolare autonomista.

35 anni, nato a Trento, vive in località Vela con la moglie Laura e la figlia Sara di soli 7 mesi. E’ stato Consigliere comunale dal 2007 al 2015 a Garniga Terme e dal 2018 è coordinatore territoriale di AGIRE per il Trentino per i comuni di Garniga, Cimone e Aldeno.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il coordinatore per la città di Trento Mauro Corazza – perché in questo modo Alfonso potrà iniziare a raccogliere insieme a Monica Mosna, consigliera nella stessa circoscrizione da soli due mesi, le segnalazioni, le preoccupazioni e le proposte di questa zona”.

Soddisfatto anche il Segretario politico del movimento, Claudio Cia, che ricorda: “Alfonso è stato candidato di AGIRE per il Trentino alle provinciali del 21 ottobre 2018, è stato molto attivo e ha fatto una campagna elettorale positiva, a contatto con le persone, raccogliendo numerose segnalazioni che abbiamo tradotto in attività politica. E’ un piccolo riconoscimento per il grande impegno che mette in tutto quello che fa, e questa ulteriore esperienza li darà l’opportunità di lavorare anche in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno”.

AGIRE per il Trentino