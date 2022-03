AGENZIA RUSSA “TASS” * UCRAINA: PORTAVOCE PESKOV, « L’OPERAZIONE PROCEDE SECONDO I PIANI DEL CREMLINO, SARÀ COMPLETATA IN TEMPO E PER INTERO »

14.47 - lunedì 14 marzo 2022

L’operazione della Russia in Ucraina procede secondo i piani — portavoce del Cremlino. L’operazione sarà completata in tempo e per intero, ha osservato Dmitry Peskov.

MOSCA, 14 marzo. /TASS/. L’operazione militare speciale della Russia in Ucraina sta procedendo secondo il piano originale e sarà completata in tempo e per intero, ha affermato lunedì il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

“La Russia ha un potenziale sufficiente per condurre l’operazione militare speciale in Ucraina. L’operazione sta procedendo secondo il piano originale e sarà completata in tempo e per intero”, ha sottolineato Peskov.

Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un’operazione militare speciale in Ucraina a seguito di una richiesta di assistenza da parte dei leader delle repubbliche del Donbass. Ha detto che Mosca non aveva piani per l’occupazione dei territori ucraini. L’unico scopo è la smilitarizzazione e la denazificazione del Paese. Il ministero della Difesa ha ripetutamente affermato che l’esercito russo evita di attaccare le città, i suoi obiettivi principali sono le infrastrutture militari. La popolazione civile non è a rischio.

///

Russia’s operation in Ukraine proceeds according to plan — Kremlin spokesman. The operation will be completed on time and in full, Dmitry Peskov noted.

MOSCOW, March 14. /TASS/. Russia’s special military operation in Ukraine is proceeding in accordance with the original plan and will be completed on time and in full, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov said on Monday.

“Russia has a sufficient potential for conducting the special military operation in Ukraine. The operation is proceeding in accordance with the original plan and will be completed on time and in full,” Peskov stressed.

Russian President Vladimir Putin on February 24 launched a special military operation in Ukraine following a request for assistance from the leaders of the Donbass republics. He said Moscow had no plans for an occupation of Ukrainian territories. The sole purpose is the country’s demilitarization and denazification. The Defense Ministry has repeatedly said the Russian army avoids attacking cities, its main targets being military infrastructure. The civilian population is not at risk.

© Anton Vergun/TASS