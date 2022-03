AGENZIA RUSSA TASS * PUTIN: « COSCRITTI E RISERVISTI NON STANNO PRENDENDO PARTE ALLE OPERAZIONI MILITARI RUSSE IN UCRAINA E NON LO FARANNO »

9.07 - martedì 8 marzo 2022

NOTA REDAZIONE “OPINIONE” – TRADUZIONE DA “GOOGLE TRANSLATION” (è possibile che il testo in lingua straniera non sia tradotto in maniera ottimale, si raccomanda di verificare l’esatto contenuto-traduzione)

LINK

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che coscritti e riservisti non stanno prendendo parte alle operazioni militari russe in Ucraina e non lo faranno.

“Vorrei sottolineare che i coscritti non sono e non prenderanno parte alle ostilità, e non ci saranno ulteriori convocazioni di riservisti dalla riserva”, ha detto in un video discorso alle donne in occasione del Giornata internazionale della donna celebrata l’8 marzo, che è stata pubblicata sul sito web del Cremlino. “Le missioni sono svolte solo da truppe professionali.”

Il presidente ha espresso fiducia che “saranno risoluti nel fornire sicurezza e pace al popolo russo”.

Putin si è rivolto a madri, mogli, sorelle, spose e fidanzate di soldati e ufficiali russi “che ora sono in battaglia per difendere la Russia durante un’operazione militare speciale”.

“Capisco come ti preoccupi per i tuoi cari e i membri della famiglia”, ha detto. “Puoi essere orgoglioso di loro proprio come l’intero paese è orgoglioso di loro e si preoccupa per loro insieme a te”.

La situazione sulla linea di contatto nel Donbass è peggiorata il 17 febbraio. Le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk hanno riportato alcuni dei bombardamenti più intensi degli ultimi mesi da parte delle forze armate ucraine. Il 21 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza della DPR e della LPR. Il 24 febbraio Putin ha annunciato un’operazione militare speciale in Ucraina in risposta agli appelli delle repubbliche del Donbass.

© Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

///

Russian President Vladimir Putin said conscripts and reservists aren’t taking part in Russia’s military operation in Ukraine and won’t do so.

“I would like to emphasize that conscripts aren’t and won’t be taking part in hostilities, and there will be no additional call-up of reservists from the reserve,” he said in a video address to women on the occasion of the International Women’s Day celebrated on March 8, which was posted on the Kremlin website. “Missions are carried out only by professional troops.”

The president expressed confidence that “they will be steadfast in providing security and peace for the people of Russia.”

Putin addressed mothers, wives, sisters, brides and girlfriends of Russian soldiers and officers “who are now in battle defending Russia during a special military operation.”

“I understand how you are worrying about your loved ones and family members,” he said. “You can be proud of them just as the whole country is proud of them and is worrying about them together with you.”

The situation on the contact line in Donbass escalated on February 17. The Donetsk and Lugansk people’s republics reported some of the most intensive shelling by Ukraine’s armed forces in recent months. Russian President Vladimir Putin on February 21 recognized independence of the DPR and LPR. On February 24 Putin announced a special military operation in Ukraine in response to appeals by the Donbass republics.

© Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS