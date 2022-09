AGCM – ANTITRUST * MERCATI ENERGIA ELETTRICA: « MITE, SCHEMA DI DECRETO PER L’INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI FINALI (PDF PAGINA DA 6-11) »

19.10 - lunedì 12 settembre 2022

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 giugno 2022, ha deliberato di esprimere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito allo schema di decreto per la definizione delle modalità e dei criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell’energia elettrica, trasmesso all’Autorità da codesto Ministero in data 7 giugno u.s., al fine di acquisirne il parere previsto dall’art. 1, comma 60- bis della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“legge Concorrenza”).

La bozza di Decreto, che individua modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale, dispone la realizzazione di numerose attività finalizzate all’introduzione di campagne informative e di comunicazione istituzionale, riferite alla generalità della clientela oggi rifornita nell’ambito del Servizio di Maggior Tutela (art. 2) e individua specifici criteri e modalità per il passaggio al mercato con espresso riferimento alle c.d. “microimprese”1 ad oggi ancora rifornite in tale regime, ma per le quali lo stesso terminerà per previsione di legge al prossimo 1° gennaio 2023 (art. 3). L’Autorità intende, preliminarmente e in via generale, esprimere apprezzamento per l’adozione del predetto atto, in quanto ulteriore passaggio – dopo quello già intervenuto per le piccole imprese2 – necessario per il rispetto delle tempistiche da ultimo previste dalla legge per il superamento del regime di maggior tutela (nel seguito anche, “MT”) per le varie categorie di clientela.

Contestualmente, l’Autorità coglie l’occasione per sottolineare l’importanza, ai fini di una effettiva tutela degli interessi dei consumatori, della tempestiva adozione delle disposizioni per il superamento della maggior tutela anche nei confronti dei clienti domestici, attualmente fissato alla stessa data del 1° gennaio 2023, ma con un periodo di proroga per l’espletamento delle procedure di gara da completarsi entro il 10 gennaio 2024 (cfr. art. 16-ter D.L. n. 152/2021, così come convertito in Legge n. 233/2021).

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2022/33-22.pdf