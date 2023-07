AGCM – ANTITRUST / INTESE – ABUSO POSIZIONE DOMINANTE: « AISCAT E ASPI, CONDOTTE ABUSIVE ESCLUDENTI NEL MERCATO DEL TELEPEDAGGIO (PROVVEDIMENTO N. 30.674) » (PDF)

18.06 - lunedì 3 luglio 2023

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE A553 – AISCAT E ASPI/CONDOTTE ABUSIVE ESCLUDENTI NEL MERCATO DEL

TELEPEDAGGIO

Provvedimento n. 30674

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione

delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO il proprio provvedimento n. 30328 dell’11 ottobre 2022, con il quale è stata avviata

un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di AISCAT –

Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori e Autostrade per l’Italia S.p.A.

per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 102 del TFUE, in relazione a un insieme di

condotte che ostacolerebbero l’ingresso dei concorrenti nel mercato italiano del telepedaggio

autostradale;

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10

ottobre 1990, n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35

del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 27 febbraio 2023, con le quali AISCAT – Associazione Italiana Società

Concessionarie Autostrade e Trafori e Autostrade per l’Italia S.p.A. hanno presentato impegni, ai

sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell’apposito

“Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”,

consistenti, in sintesi:

a) nel predisporre procedure di accreditamento e di certificazione dei nuovi apparati per il

telepedaggio nazionale che l’operatore Telepass S.p.A. immetterà sul mercato, analoghe a quelle già

in essere per gli apparati immessi dai Fornitori di Servizi SET (Servizio Europeo di Telepedaggio)

e/o SIT-MP (Servizio Interoperabile di Telepedaggio-Mezzi Pesanti) già operanti nella rete italiana;

b) nell’estendere il SIT, attualmente limitato ai mezzi pesanti, anche ai mezzi leggeri;

c) nel sollecitare e monitorare il completamento del processo di adeguamento dei varchi e della

cartellonistica inerenti al telepedaggio delle concessionarie che ancora non vi hanno provveduto;

d) nell’estendere le agevolazioni tariffarie attive per Telepass S.p.A. a tutti i Fornitori di Servizi

accreditati, in tempi brevi e definiti;

e) nell’implementare le soluzioni tecnologiche necessarie a minimizzare i problemi di gestione

connessi alla fatturazione degli errati transiti per i Fornitori di Servizi accreditati, estendendo al

contempo le tempistiche previste per il completamento delle interlocuzioni tra Fornitori di Servizi e

concessionarie per le rettifiche dei transiti anomali, anche in relazione alle pregresse situazioni

pendenti;

f) nel modificare le clausole dei contratti tra Fornitori di Servizi e concessionarie che potrebbero

dare luogo a un trattamento discriminatorio rispetto a Telepass S.p.A.;

g) nell’estendere l’accesso ai parcheggi “in struttura”

1 alla clientela dei Fornitori di Servizi diversi

da Telepass S.p.A. (impegno proposto esclusivamente da Autostrade per l’Italia S.p.A.);

h) nell’aprire un tavolo di confronto con tutti i Fornitori di Servizi ai fini di analizzare le potenzialità

e la fattibilità dell’integrazione del cash back (dovuto in caso di code dovute a cantieri sulla rete di

competenza) in fattura o altra forma di collaborazione a riguardo (impegno proposto esclusivamente

da Autostrade per l’Italia S.p.A.).

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente

infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità

sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati da AISCAT –

Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori e Autostrade per l’Italia S.p.A.,

affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 3 luglio 2023 sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni, allegati al

presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da AISCAT – Associazione

Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori e Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi

dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da AISCAT – Associazione Italiana Società

Concessionarie Autostrade e Trafori e Autostrade per l’Italia S.p.A. dovranno pervenire per iscritto,

entro e non oltre il 2 agosto 2023, alla Dipartimento per la Concorrenza 2 – Direzione Credito

Assicurazioni Poste Servizi Turismo e Sport dell’Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel.

06/85.821.553, pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it;

c) che eventuali rappresentazioni da parte di AISCAT – Associazione Italiana Società Concessionarie

Autostrade e Trafori e Autostrade per l’Italia S.p.A. della propria posizione in relazione alle

osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche

accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 1° settembre

2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli