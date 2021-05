AGCM – ANTITRUST * GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA: LASORELLA, « IL 6/5 DEFINIREMO LE LINEE GUIDA PER GARANTIRE IL CONTROLLO PARENTALE ED IL BLOCCO DI QUELLI RISERVATI AI MAGGIORENNI »

Nel Consiglio di domani, 6 maggio 2021, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a seguito dell’istruttoria condotta dagli uffici, avvierà la procedura per definire le linee guida per il controllo parentale nei servizi di comunicazione elettronica. In attuazione del DL 30 aprile 2020 n.28, Agcom, recependo anche le sollecitazioni del Comitato Nazionale Utenti, costituito presso la medesima, definirà le regole per garantire il controllo parentale e i filtri dei contenuti inappropriati per i minori e il blocco di quelli riservati ai maggiorenni.

“L’obiettivo – ha dichiarato il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, in occasione della giornata contro la pedofilia e la pedopornografia – è quello di creare strumenti efficaci di protezione dei minori, dando alle famiglie supporti adeguati e gratuiti che consentano ai giovanissimi un accesso sicuro e controllato al mondo digitale”.