AGCM/ANTITRUST E ENAC * TRASPORTO AEREO: « PROCEDURE ADR E CONTROVERSIE CONSUMATORI-PASSEGGERI, NUOVI FORME EXTRAGIUDIZIALI PER GLI OPERATORI DI SETTORE »

11.14 - mercoledì 10 agosto 2022

Trasporto aereo, tavolo Antitrust-Enac per elaborare Linee Guida nelle procedure ADR. L’obiettivo è fornire agli operatori del settore uno strumento per risolvere in modo extragiudiziale le controversie con i consumatori-passeggeri. All’iniziativa seguirà un coordinamento con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l’ENAC hanno attivato un Tavolo di lavoro congiunto finalizzato ad elaborare e pubblicare apposite Linee Guida in merito alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nel settore del trasporto aereo, con l’obiettivo di fornire agli operatori del settore uno strumento di ausilio in grado di orientarli nella definizione delle procedure ADR e/o nella scelta dell’organismo ADR per la risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte con i consumatori-passeggeri.

All'iniziativa seguirà un coordinamento con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, avrà la competenza sui meccanismi ADR per tutti i settori del trasporto.