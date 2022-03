ADOC – UIL / TRENTINO * COMUNITÀ ENERGETICHE: CABRAS, « UN GRAVE ERRORE LASCIARE FUORI DALL’INIZIATIVA I RAPPRESENTANTI DEI CONSUMATORI E CITTADINI »

14.25 - venerdì 11 marzo 2022

All’incontro di giovedì mattina in Comune a Trento fra il Sindaco Ianeselli, i vertici di Confindustria, Artigiani e Cooperazione, banche locali e amministratori di Dolomiti Energia, mancavano i rappresentanti dei cittadini consumatori trentini, soggetti compresi e interessatissimi al progetto di rete territoriale fra imprese, amministrazioni pubbliche e appunto cittadini, quindi consumatori, per lo sviluppo di Comunità energetiche.

Associazioni dei consumatori, come Adoc, che da settimane sono bombardate da centinaia di telefonate di cittadini, famiglie, atterrite dalle bollette del gas e dell’elettricità fuori misura che ricevono. Che non hanno avuto particolare ascolto da parte di Dolomiti Energia, la multi-servizi locale che fatica a proporre agevolazioni diverse e più flessibili da quelle previste da Arera, l’Autority dell’Energia, anche rispetto alle altre grandi aziende energetiche del nord Italia.

Analoghe iniziative, discussioni e polemiche sono sorte e stanno sorgendo anche a Rovereto, Pergine e probabilmente saranno tema centrale anche per il Cal, Comitato Autonomie Locali, veniamo a sapere dagli organi di stampa.

Lo scopo perseguito in queste comunità energetiche parrebbe essere la massima diffusione dell’autoconsumo e della produzione energetica mediante sistemi alternativi come l’eolico e soprattutto gli impianti fotovoltaici ove possibile: nelle aziende, nelle amministrazioni pubbliche, nelle abitazioni civili fino alle case private dei cittadini.

Ci sembra quantomeno superficiale che da questi tavoli e discussioni vengano esclusi proprio i cittadini consumatori, in attesa di una risposta dalle istituzioni (Stato e Provincia), ma assolutamente interessati ad un coinvolgimento in iniziative come questa, che ci auguriamo solo per una banale abbaglio, non li hanno visti invitati e partecipi.

Per Adoc Trentino

Livia Cabras