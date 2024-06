ADOC * ENERGIA ELETTRICA: PRESIDENTE REA, «ASSISTIAMO AL FALLIMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA CHE DOVEVA ESSERE ATTUATA DA ACQUIRENTE UNICO, CON BENESTARE “MASE”»

10.31 - venerdì 28 giugno 2024

Vulnerabili… solo a parole! La definizione del prezzo dell’energia elettrica che i clienti vulnerabili si vedranno applicati dal 1° luglio, come comunicato da ARERA, vedrà un incremento del 12%. Siamo ancora in attesa delle aste a loro dedicate che ci auguriamo porteranno un reale vantaggio a quasi 4 milioni di utenti.

Nel frattempo, gioiscono i clienti che oggi si trovano nel mercato tutelato e che non sono vulnerabili, dal 1° luglio passeranno al Servizio di Tutele Graduali e si vedranno applicato il miglio prezzo/energia sul mercato.

A questi utenti ricordiamo che riceveranno le prossime bollette dell’energia elettrica dal fornitore che si è aggiudicato l’asta per la sua zona, quindi non devono allarmarsi se riceveranno la bolletta da un nuovo fornitore. Per chiarezza indichiamo di seguito gli operatori del Servizio Tutele Graduali per zona e invitiamo tutti i consumatori a rivolgersi agli sportelli ADOC dislocati su tutto il territorio nazionale per chiarimenti.

Infine, ancora oggi, a pochi giorni dalla fine del mercato tutelato, non possiamo che assistere al totale fallimento della campagna informativa che doveva essere attuata da Acquirente Unico con il benestare del MASE, un utilizzo di risorse pubbliche totalmente inefficace e che critichiamo fortemente.