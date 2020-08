ADISE E ASSI MANAGER * PARTNERSHIP: « AL TAVOLO DI LAVORO IL PRESIDENTE MAROTTA, IL VICEPRESIDENTE MOLINARI ED I COMPONENTI DEL COMITATO RIFORME PEDRELLI – ZANZI – GRASSANI »

ADISE, l’Associazione Italiana dei Direttori Sportivi del calcio, e ASSI Manager, Associazione tra gli Sport Business Manager Italiani, hanno avviato un percorso finalizzato ad una partnership strategica nel corso di un incontro avvenuto a Milano tra rappresentanti dei due Enti associativi.

Al tavolo di lavoro hanno partecipato per ADISE il Presidente Giuseppe Marotta, il Vicepresidente Claudio Molinari e i componenti del Comitato Riforme, Stefano Pedrelli, Roberto Zanzi e l’avv. Mattia Grassani.

Per ASSI Manager sono intervenuti il Presidente Federico Fantini, i due Vicepresidente Paolo Bedin e Claudio Coldebella e il Segretario Domenico Mazzella.

Tre le aree di collaborazione su cui si potranno concentrare le attività del gruppo di lavoro congiunto: a) normativa b) formazione c) promozione culturale delle competenze manageriali.

Da settembre, inoltre, via all’interazione nell’area formazione, attraverso contributi reciproci nell’ambito dei corsi di aggiornamento manageriale.

“Si tratta di un passaggio importante per la costituzione di un fronte più ampio e condiviso che spinga verso la crescita e la qualità del management nel settore sportivo italiano” ha detto, a margine dell’incontro, Federico Fantini, Presidente di ASSI Manager dalla nascita dell’Associazione nel 2016.

“Le società sportive per essere competitive sia a livello di risultato sportivo sia economico-finanziario devono oggi investire sulle conoscenze di chi le dirige” ha sottolineato Beppe Marotta, Presidente di ADISE, Associazione punto di riferimento nel calcio italiano dal 1976 dei Direttori Tecnici e Sportivi. ” Le mansioni del Direttore Sportivo non sono più solo quelle di “costruire” la squadra. Con ASSI Manager condividiamo la visione di uno sport in grado di rispondere ai grandi cambiamenti in atto”.

*

ASSI Manager, associazione senza scopo di lucro, è nata per promuovere e valorizzare professionalità e competenze manageriali nel comparto sportivo italiano e contribuire alla sua modernizzazione. Riunisce operatori e professionisti del settore, realizzando e sostenendo tra l’altro progetti di informazione, educazione e formazione avanzata nel campo del business management sportivo. Tra i propri soci, figure di rilievo del panorama sportivo italiano, con alle spalle una pluriennale esperienza nel mondo dello sport, con ruoli dirigenziali, gestionali, organizzativi, legislativi ed accademici.

ADISE, associazione italiana dei direttori sportivi, nasce nel 1976 per iniziativa di un gruppo di direttori sportivi e segretari di società di calcio allo scopo di favorire la crescita di queste categorie professionali ed ottenere il pieno riconoscimento da parte delle Istituzioni calcistiche. Attraverso la sua costante e qualificata attività di formazione, aggiornamento e networking, ADISE ha contribuito alla radicale trasformazione delle figure manageriali tecnico/sportive nell’ambito di un sistema calcio profondamente trasformato.