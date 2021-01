ACLI TRENTO * CHIUSURA QUOTIDIANO TRENTINO: « UN ESEMPIO DI PLURALISMO, LA MANCANZA PESERÀ SUL DESTINO DI QUESTA PROVINCIA »

Le Acli, che domani mattina apriranno il loro congresso provinciale, si uniscono alle espressioni di solidarietà nei confronti dei giornalisti, delle giornaliste e del personale amministrativo del quotidiano Il Trentino.

Da sempre voce indipendente ad autorevole, Il Trentino è stato un esempio di pluralismo, rigore intellettuale ed impegno civile la cui mancanza peserà sul destino di questa provincia autonoma.

Anche le Acli si uniscono pertanto all’appello delle forze sindacali e della società civile trentina per un ripensamento da parte della proprietà e l’avvio di un serio confronto sul futuro dell’editoria locale.

In 28° congresso provinciale delle Acli si svolgerà in modalità online domani, sabato 16 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per chiedere l’accesso scrivere a: segreteria@aclitrentine.it

Il Presidente Luca Oliver seguirà i lavori presso la sede del Caf Acli di Trento in Galleria Tirrena 10, primo piano.

PROGRAMMA 28° CONGRESSO PROVINCIALE ACLI TRENTINE

Trento, 16 gennaio 2021

1° SESSIONE

8.45 Apertura della piattaforma online;

9.00 Apertura lavori, appello, nomina della Presidenza del Congresso e

Commissioni Congressuali;

Preghiera di apertura;

9.50 Interventi di saluto delle Autorità;

10.00 Relazione del Presidente Provinciale Luca Oliver;

10.30 Apertura dibattito;

11.45 Intervento di Lidia Borzì, rappresentante del Consiglio Nazionale ACLI;

12.00 Approvazione della Mozione Congressuale;

Elezione della quota parte del nuovo Consiglio Provinciale ACLI;

Elezione dei delegati al Congresso Nazionale;

Elezione del rappresentante provinciale in Consiglio Nazionale;

13.00 Chiusura dei lavori della sessione mattutina

2° SESSIONE

ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEI PRESIDENTI DI CIRCOLO

15.00 Introduzione organizzativa del Segretario Provinciale;

15.10 Elezione della quota parte di 1/3 del nuovo Consiglio Provinciale di competenza dei Presidenti di Circolo;

15.50 Chiusura dei seggi e dell’Assemblea.

3° SESSIONE

ASSEMBLEA DELLE DELEGATE DONNE

16.00 Introduzione della Responsabile uscente del Coordinamento Donne

Donatella Lucian;

16.20 Apertura dibattito;

17.00 Elezione della quota di competenza del Coordinamento provinciale Donne;

17.30 Chiusura dei seggi e dell’Assemblea.

18.00 Proclamazione di tutti gli eletti e chiusura del 28° Congresso Provinciale