ACLI TRENTINE * SUPERBONUS 110%: « FIRMATO L’ACCORDO CON LE CASSE RURALI, PERMETTERÀ AI CONTRIBUENTI DI POTERE BENEFICIARE DELLO SGRAVIO FISCALE SENZA ERRORI OD INTOPPI »

Casse Rurali Trentine e CAF ACLI unite in un rapporto di collaborazione finalizzato a massimizzare la qualità del servizio reso ai rispettivi clienti e utenti che intendono beneficiare del Superbonus 110% previsto dal “Decreto Rilancio”. L’accordo firmato oggi permetterà ai contribuenti di accedere a un processo di coordinamento organizzato, garantito e sicuro per poter beneficiare dello sgravio fiscale senza errori o intoppi.

La misura del Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Lo stesso Decreto Rilancio, che ha introdotto questa misura, prevede per i soggetti beneficiari la possibilità di cedere il credito a terzi, mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali a disposizione.

L’accordo firmato oggi, venerdì 27 novembre, nella sede di Cassa Centrale Banca da Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca, e da Luca Oliver, Presidente di ACLI trentine, prevede che Casse Rurali Trentine e CAF ACLI lavorino in sinergia per agevolare l’accesso dei propri soci e clienti al Superbonus secondo uno schema di offerta affidabile.

Le Casse Rurali Trentine sono a disposizione per acquistare il credito d’imposta conseguente all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione e per indirizzare i cittadini verso il servizio specializzato di consulenza e assistenza tecnico-fiscale offerto da CAF ACLI.

CAF ACLI, nello spirito di supportare i contribuenti in decisioni informate e convenienti, si impegna a proporre in maniera capillare sul territorio della provincia di Trento un servizio di informazione e consulenza, anche tramite professionisti convenzionati, attraverso il quale chiarire la posizione fiscale iniziale del richiedente e definire un processo di lavoro idoneo a far maturare i benefici, ed una attività di attestazione in fase finale, mediante l’apposizione del visto di conformità e la predisposizione e trasmissione delle comunicazioni telematiche, come previsto dalla normativa.

“Il Superbonus è una misura estremamente interessante – afferma Luca Oliver, Presidente di ACLI trentine –costituisce una grande opportunità per molti cittadini, poiché riconosce un beneficio addirittura superiore alle spese sostenute per determinati lavori. Consentirà di realizzare interventi di riqualificazione edilizia utili a ridurre nel concreto l’impatto dei nostri edifici sull’ambiente. Inoltre, grazie alla cessione del credito d’imposta, offre l’occasione di rinnovare la propria abitazione anche a chi, fino ad oggi, non ha potuto farlo, per mancanza di risorse. Attraverso la rete capillare di uffici che i servizi delle ACLI trentine possono vantare su tutto il territorio provinciale, intendiamo dare un supporto concreto ai soci e ai clienti delle Casse Rurali Trentine per accompagnarli verso scelte consapevoli e vantaggiose.”

“Cassa Centrale crede fortemente nelle sinergie di sistema, specialmente in operatività come quella del Superbonus, che prevedono l’intervento di tanti attori – conclude il Presidente Giorgio Fracalossi – e proprio seguendo questa logica ci siamo attivati con la stipula di accordi specifici. L’attenzione all’ambiente e ai territori fa parte del DNA della cooperazione mutualistica di credito, così come la volontà di collaborare con tutte le realtà che possono contribuire a promuovere le agevolazioni pubbliche.”

CAF ACLI fornisce assistenza e consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. Presente in modo capillare in tutta la provincia di Trento dal 1995, è a disposizione dei cittadini con 16 centri operativi.

Le Casse Rurali Trentine, parte del Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, sono 15 e si dislocano su tutto il territorio provinciale. Contano 307 filiali, 1877 Collaboratori, un CET1 di 1,536 miliardi. La raccolta diretta assomma a 12,536 miliardi, la raccolta complessiva a 18,770 miliardi e gli impieghi in essere sono pari a 9,357 miliardi di Euro.