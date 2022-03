ACLI TRENTINE * PARTECIPAZIONE SOCIALE: « “MANIFESTO PER LA DEMOCRAZIE GENERATIVE”, APPUNTAMENTO A TRENTO SALA “INCOOPERAZIONE” (26/3 ORE 9.00) »

10.33 - giovedì 24 marzo 2022

Possono le numerose iniziative partecipative attivate dai cittadini e dalle loro associazioni dare un contributo concreto alla democrazia e alla politica?

Per rispondere a queste domande le Acli trentine hanno promosso una giornata di incontro e confronto per realizzare un vero e proprio “Manifesto per le democrazie generative” che si pone l’obiettivo di riavvicinare la società alla politica in una logica di reciproca collaborazione e crescita civile.

La giornata viene promossa sulla base delle esperienze di Ricostruire comunità, l’iniziativa che le Acli trentine hanno promosso in alcune vallate del Trentino per riattivare strumenti di partecipazione, di solidarietà sociale e di rilancio dello sviluppo locale.

Dopo l’intervento introduttivo del presidente delle Acli trentine Luca Oliver si terrà la prima tavola rotonda che avrà come tema il rapporto fra diverse esperienze partecipative che si sono concretizzate in Italia in questi ultimi anni con la politica e la pubblica amministrazione.

Stiamo parlando di esperienze di integrazione, di mutuo aiuto e cura della comunità che saranno raccontate da: Marco Braghero (esperto di politiche partecipative), Lorenzo Tecleme (Fridays for future), Michele D’Alena (esperto in processi di comunità), Heidrun Demo (esperta in pedagogia dell’inclusione), Luca Streri (ricercatore sociale), Francesca Forno (animatrice progetto “Nutrire Trento”), Cristina Tajani (consigliera presso il Ministero del lavoro), Marwa Maumoud (Centro internazionale Mondoinsieme).

Successivamente si terrà una conversazione sul rapporto fra società civile e politica animata dalla giornalista del quotidiano “Domani” Giulia Merlo alla quale parteciperanno Giorgia Serughetti dell’Università Milano-Bicocca e Mattia Diletti, ricercatore sociale.

Dopo i lavori di gruppo del pomeriggio il seminario si concluderà con il faccia a faccia tra Luca Oliver e il direttore del quotidiano “L’Adige” Alberto Faustini.

Al termine dei lavori verranno presentati i contenuti generali del “Manifesto per la democrazie generative” frutto dei lavori della giornata.