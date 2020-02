ACLI TRENTINE – IPSIA ONG * “TESTIMONE DI PACE“: « IL RICONOSCIMENTO A STAFFAN DE MISTURA, DUE GIORNI DI EVENTI A TRENTO E ROVERETO » (PDF LOCANDINA)

Nel 75° anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki e della nascita delle Nazioni Unite verrà consegnato, da parte di Ipsia del Trentino (l’ONG delle ACLI), un premio per la pace a Staffan de Mistura, già inviato speciale delle Nazioni Unite da parte del Segretario Generale dell’ONU in Siria, Afghanistan, Libano e Iraq. L’Alto Ufficiale sarà accompagnato da Roberto Savio già vincitore del premio per la pace di Hiroshima per il suo “contributo alla costruzione di un secolo di pace”.

Il mondo è in subbuglio a causa di una “guerra mondiale a pezzi” per dirla con Papa Francesco con confltti in molte regioni del pianeta che minacciano il futuro d’intere generazioni. La recente uccisione da parte degli Usa del Generale iraniano Qassem Soleimani e la risposta immediata di un Iran che ha bombardato le basi Usa di Al Asad ed Erbil causando 80 morti in Iraq rischia di far salire la già alta tensione in tutto il Medio Oriente dove Staffan de Mistura è stato più volte inviato del Segretario Generale dell’ONU.

Il programma della due giorni, come da locandina, inizierà presso la Federazione Trentina della Cooperazione. Sabato 15 febbraio alle ore 10.00 vi sarà il primo incontro dei due alti funzionari con i giovani del Trentino che porranno una semplice domanda “cos’è la guerra?” Aprirà l’incontro il presidente di ACLI Trentine Luca Oliver e Marina Mattarei, presidente della Cooperazione Trentina.

Luca Oliver ha recentemente scritto un editoriale sullo “stop dell’odio in rete” che è parte della guerra. Scritto apparso su un giornale locale mentre le ACLI promuovevano un convegno sul “Ricostruire comunità” dove ha partecipato anche il presidente nazionale Roberto Rossini che ha invitato a scatenare connessioni, luoghi di aggregazione e di appartenenza. Insomma, una pace positiva e attiva.

La città di Trento, con l’Assessore alla Cooperazione internazionale Corrado Bungaro e il sindaco Alessandro Andreatta, accoglierà i due alti funzionari sabato 15 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Falconetto dove avverrà la presentazione del libro “nei conflitti – strade di pace”. Modererà Benedetta Massignan di Ipsia del Trentino.

La pace si costruisce “dalla città all’ONU” per dirla con il compianto prof. Antonio Papisca che fu consulente della Fondazione Campana dei Caduti. Domenica 16 febbraio alle ore 10.00 presso il Colle di Miravalle il Minicoro di Rovereto accoglierà Staffan de Mistura e il Reggente della Fondazione Prof. Alberto Robol aprirà i lavori con una usa introduzione alla quale seguirà il saluto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga. Sarà occasione per mostrare ai due alti funzionari la “piccola ONU del Trentino” che si può prestare anche per futuri incontri di arbitrariato internazionale.

È stata invitata anche la Senatrice Donatella Conzatti che ha contribuito, assieme ad altri, ad una sempre maggiore rappresentanza femminile nei ruoli decisionali e di maggiore responsabilità delle aziende compartecipate o quotate. Una politica in continuità con le recenti dichiarazioni di Obama riguardo le donne: “con loro al potere il mondo sarebbe un posto migliore”.

La due giorni si conclude con la consegna, da parte del Presidente di Ipsia del Trentino Giuliano Rizzi del primo premio “Testimone di pace” che avverrà sotto la Campana dei caduti mentre verrà issata, in presenza della polizia municipale in alta uniforme, la bandiera double face (Unione Europea e Nazioni Unite) mentre suonerà l’inno alla gioia.