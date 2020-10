ACLI TRENTINE * IMMIGRAZIONE: « LA DIVERSITÀ È VALORE, PRIMO APPUNTAMENTO MARTEDÍ 13 OTTOBRE A TRENTO VILLA SANT’IGNAZIO (ORE 18.00-20.00) »

Le Acli trentine organizzano una serie di incontri informativi e formativi dedicati al tema delle migrazioni e dell’immigrazione. Intento dell’iniziativa, che si svolgerà a partire da martedì prossimo 13 ottobre fino a gennaio 2021 a Villa Sant’Ignazio, è quello di sensibilizzare ed informare correttamente l’opinione pubblica sui temi dell’immigrazione.

Questo itinerario culturale si avvale della collaborazione e della competenza di relatori e relatrici provenienti da realtà che da tempo si occupano dell’argomento quali ATAS, Centro Astalli, Caritas, ACCRI, Centro Missionario, IPSIA e Una Scuola per la Vita.

Gli incontri sono aperti a tutti ed in particolare a coloro che intendono avvicinarsi a questa difficile tematica con obiettività e competenza.

La prima conferenza affronterà il tema dell’immigrazione inteso come “Fenomeno poliedrico” che va compreso ad iniziare dai dati e dalle normative. Il tema della conferenza verterà sul “profilo demografico e sulla condizione giuridica dello straniero” fornendo utili informazioni e strumenti a tutti coloro che intendano approcciarsi alle tematiche dell’immigrazione e dell’integrazione con obiettività e competenza.

Parteciperanno in qualità di relatori Mirko Montibeller di Atas e Chiara Lucchini del Centro Astalli.

I prossimi appuntamenti affronteranno altri argomenti quali: la cause dell’immigrazione (27 ottobre), i servizi per l’accoglienza (10 novembre), il rapporto fra immigrazione e media (24 novembre), usi e costumi a confronto (15 dicembre), identità e senso di appartenenza (12 gennaio), evento finale (29 gennaio).

Gli incontri si svolgono nel pieno rispetto delle norme relative al distanziamento e alla prevenzione ed è pertanto necessario iscriversi ad ognuno dei sette appuntamenti: per informazioni e iscrizione (obbligatoria) 371-3121068.

E’ infine possibile seguire l’incontro anche in diretta Facebook sulla pagina di Aclitrentine.