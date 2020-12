ACLI TRENTINE E GRUPPO DAO * SOLIDARIETÀ: « UNITI PER AIUTARE, DONATI 4.000 EURO ALLA ONLUS TRENTINO SOLIDALE E SOSTENUTI I NEGOZI DI PROSSIMITÀ CONAD »

ACLI trentine e Gruppo DAO uniscono le forze per dare vita a un’iniziativa dalla doppia finalità, in occasione del Natale: il sostegno ai piccoli negozi di alimentari, tramite la distribuzione di buoni spesa a favore dei propri dipendenti e collaboratori, ma anche la solidarietà sociale.

Nell’ambito della suddetta iniziativa di welfare aziendale, infatti, le ACLI trentine hanno deciso di impegnarsi nel dare un supporto anche a chi, oggi, a causa della pandemia è più fragile e vulnerabile, trovando in DAO un “complice” entusiasta per la realizzazione del progetto.

Per ogni buono spesa utilizzato, ACLI e DAO hanno così devoluto 10 euro, per un totale di 4.000 euro, a Trentino Solidale, la Onlus che dal 2001 svolge sul territorio provinciale un preziosissimo lavoro di volontariato, occupandosi, tra i vari progetti, anche di recuperare da grande distribuzione e piccoli esercenti le derrate alimentari prossime alla scadenza o non più commerciabili, per distribuirle ai nuclei familiari in difficoltà.

“Nelle fasi più acute della pandemia tutti abbiamo potuto apprezzare l’importanza di poter contare sulle realtà locali e sui piccoli negozi di vicinato – dichiara il Presidente di ACLI trentine Luca Oliver – È proprio recuperando quell’apprezzamento, e nella consapevolezza del difficile momento che la nostra economia sta attraversando, che per questo Natale abbiamo pensato a un regalo aziendale per i nostri dipendenti e per i nostri collaboratori che fosse anche un gesto di vicinanza e di supporto nei confronti di queste realtà. Grazie alla collaborazione con il gruppo DAO, questa iniziativa ha inoltre assunto un significato ancora maggiore ed è diventata anche un’occasione di solidarietà”.

Il profondo radicamento del Gruppo DAO sul territorio e i valori etici su cui la Cooperativa è stata fondata nel secolo scorso – onestà, trasparenza, responsabilità sociale, attenzione verso gli altri – sono gli stessi che ne guidano l’operato ancora oggi, nella prospettiva di un sistema economico che ha le persone al suo centro. “È sulla base di questi principi – spiega il Direttore operativo Nicola Webber – che DAO ha voluto affiancare le ACLI, per dar vita, in sinergia, ad un progetto sociale in cui entrambe le società credono molto, ancora di più in un anno difficile come questo che sta per concludersi”.